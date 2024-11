Christian Nodal le habría quitado millones a Cazzu tras hablar de Ángela

La cantante argentina estaría enfrentando las consecuencias de la entrevista que dio sobre su situación con su ex y su actual esposa

Luego de que Cazzu hablara por primera vez sobre su ruptura con Christian Nodal y desmintiera las declaraciones de Ángela Aguilar, ahora estaría sufriendo las consecuencias por parte de su ex novio.

De acuerdo a lo que el periodista Ernesto Buitrón informó al programa de Maxine Woodside, el cantante sonorense "tomó venganza" contra la madre de su hija, pues al dar esa entrevista violó un acuerdo de confidencialidad entre ambos. Por este motivo, Christian le habría quitado 9 millones de dólares a Cazzu.

“ Dicen que le dio baje (...) que 9 millones de dólares, hay un rumor por ahí que le dio baje, porque en teoría, cuando se separan habría un contrato de confidencialidad… y que aseguran en Argentina que le dio 9 millones y que dentro de una cláusula decía: ‘bueno pero no puedes decir nada de lo que pasó’ y que cuando Cazzu sale hace unas semanas a responder lo que dijo Ángela Aguilar, que pudiese haber incumplido ”, reveló el periodista.

Fue hace menos de un mes que Cazzu se sinceró sobre su separación de Christian Nodal, a pocos meses de haber dado a luz a su hija Inti. La pareja anunció su ruptura a finales de mayo, y dos semanas después, el cantante de "De los besos que te di", confirmó su romance con Ángela Aguilar, con quien se casaría en julio.

En la entrevista, Cazzu dijo que en aquel entonces no se pronunció sobre lo sucedido por respeto al padre de su hija. Sin embargo, se vio obligada a hacerlo luego de que Ángela dijera en el programa ABC News que tanto ella como Christian estaban con la conciencia tranquila porque todos los involucrados sabían de su romance.

" Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto (...) Me sorprendió obviamente porque yo a ella la conocía, ya había compartido algunas veces... primero pensé que no era, resultó que sí ", dijo Cazzu.

" Lo que empeora todo es que ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Lo que quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quien sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una mucho peor ".

Tras esta entrevista, Christian salió a defender a Ángela por los ataques que comenzó a recibir en su contra y reiteró que nunca le fue infiel a Cazzu.