'Fruncidos’ es para ‘Choby’ Ochoa una mezcla de amistad y recuerdos

La puesta en escena termina temporada el 30 de diciembre y la función tiene lugar a las 19:00 horas en El Mentidero.

La obra ‘Fruncidos’, es el resultado de décadas de trabajo, amistad y experiencias compartidas. La puesta en escena regresó a Hermosillo con una nueva temporada con sede en el teatro 'El Mentidero', donde ofrecerán funciones hasta el 30 de diciembre, a las 19:00 horas.

En exclusiva para e Media, Jesús “Choby” Ochoa, reveló cómo surgió el proyecto, el cual captura la esencia de la relación entre “Chato Domínguez” y “Melitón”, dos hombres de la sierra de Sonora que están marcados por su historia y entorno.

La inspiración de una historia en una amistad

El actor compartió que la obra nació de la necesidad personal de querer trabajar en la Compañía Teatral del Norte, de la cual él es fundador. Ochoa, compartió que fue cuando miró la obra “La hora del Bacanora” historia que está inspirada en “Los pasos de Lope de Rueda”.

Este proyecto buscaba reflejar lo vivido por ambos integrantes de la compañía teatral, que, desde hace 30 años, ha sido un pilar cultural dentro de la región: "empezamos a buscar qué obra hacer, y en muchas pláticas con Sergio sobre nuestras anécdotas de amistad, surgió la idea de crear esta obra" , comentó. Así, 'Fruncidos' se convirtió en un reflejo de la amistad, de los recuerdos y de las experiencias que marcaron a los miembros de la compañía desde su juventud.

A lo largo de la trama, estos viejos amigos comparten recuerdos y momentos significativos de sus vidas. A través de estos personajes, la obra explora temas universales, tales como: la amistad, el paso del tiempo y las relaciones familiares. Asimismo, “Choby” señaló que la obra no es una simple recopilación de anécdotas, sino también una "selfie teatral" que se mezcla con la vida misma de los actores.

Respecto a los personajes, el creador mencionó que están inspirados en situaciones y personas reales, aunque, como él mismo dijo con una sonrisa, "hay que verlo en la obra" . De esta forma, 'Fruncidos' se presenta no sólo como una representación de ficción, sino como un testimonio de la vida de quienes la crean. La relación entre los personajes refleja la cercanía y complicidad que, a lo largo de los años, se ha cultivado en la compañía.

El teatro es para sentirse

La obra ha conectado profundamente con el público que ha acompañado a la compañía a lo largo de su trayectoria. Este vínculo cercano y de confianza ha sido clave en el éxito de 'Fruncidos': “Es una relación muy cercana, gratificante y recíproca de muchas maneras. Nunca nos han dejado solos y cada vez somos más” , mencionó.

Cuando “Choby” fue cuestionado sobre el mensaje que desean enviar a la audiencia con la obra, hizo hincapié en que el teatro no debe buscar ser entendido de manera lógica, sino sentido: “el teatro es para que cada persona se lleve algo diferente, es para que lo sientas" , comentó. En este sentido, 'Fruncidos' se presenta como una obra que invita a la reflexión personal y a la conexión emocional, sin imponer una interpretación única.

Un proceso de trabajo gozoso

A pesar de los desafíos que implica el retorno a la escena después de tanto tiempo, Ochoa expresó que el proceso ha sido enriquecedor. Recordó que al principio fue complicado adaptarse nuevamente al lenguaje y la gramática serrana, que era un estilo muy distinto al que había estado acostumbrado en sus últimos trabajos: "Pensé que sería fácil, pero me costó trabajo. Hacía mucho que no trabajaba con la compañía" , reveló.