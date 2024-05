Bely y Beto invitan a todos los niños a la tardeada en el Palenque

Bely busca generar un contenido divertido, sano y educativo para los niños, con el fin de mantener su inocencia y alegría.

Música, alegría y toda la diversión se vivirá en Hermosillo con Bely y Beto, que presentarán este domingo 19 de mayo a las 17:00 horas en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2024.

En este evento exclusivo para menores de edad, el famoso dueto infantil ofrecerá un gran espectáculo como parte de su tour 'Yujujui', donde chicos y grandes podrán formar parte del show a través de la imaginación.

"Estamos muy contentos de regresar a Hermosillo con este tour que se llama 'Yujujui' para que todos los niños vayan a cantar y bailar todas nuestras canciones. Es un show muy mágico, muy interactivo, con dinámicas donde viajamos a través de diferentes mundos y lo hacemos a través de la imaginación y diciendo la palabra 'Yujujui', que es la que Beto usa cuando está feliz o contento. Todos los niños me ayudarán para que viajemos el mar, el oeste, el castillo de las princesas, la selva y todo" , dijo Belinda Leticia Treviño Treviño, intérprete de 'Bely', en entrevista exclusiva para e Media .

"Los niños todo el show cantan, me ayudan a viajar, me ayudan con mi conejo Mala Pata cuando se porta mal. Es algo muy bonito porque no están solo sentados, son parte de todo el espectáculo" .

Contenido sano para las infancias

Para Bely es una gran responsabilidad con los niños continuar con contenido sano y educativo para los niños.

"Ellos te imitan, te siguen y hay que cuidar mucho esa parte, darles un entretenimiento sano, que aprendan lo bueno y lo malo y ojalá que con Bely y Beto tengan esa enseñanza (...) Son ritmos muy pegajosos y bailables, letras muy digeribles, pero también se identifican mucho porque cada personaje representa un niño, y todos tienen diferentes personalidades. Ven diferentes situaciones que pasan en casa en la vida real" , comentó.

Además, exhorta a los papás a ayudar a mantener esa inocencia y alegría que caracteriza a la infancia, y aprendan a jugar con ellos para ser parte de su mundo.

"Aprendemos a que tienen que tener esa autenticidad toda tu vida. Los niños son auténticos, dicen la verdad, no tienen filtros y aparte esa inocencia que tienen en esa parte de la vida la perdemos muy rápido. No queremos que se acabe la infancia tan rápido. Queremos que los papis nos ayuden con eso. Que no se pierdan la alegría y la inocencia" , finalizó.