Angelina Jolie abre las puertas de su casa a víctimas de incendios en California

La actriz Angelina Jolie se suma a la lista de figuras públicas preocupadas por los incendios que, desde el 7 de enero, han afectado varias zonas de California.

La protagonista de 'Maléfica' fue captada recientemente saliendo de un supermercado con bolsas llenas de agua, alimentos y otros productos básicos, mostrando un semblante visiblemente angustiado.

Acompañada de su hijo Knox y una mujer cuya identidad no fue revelada, Angelina comentó a un paparazzi que en su casa estaba dando refugio a familiares afectados por la situación. Además, destacó que estaba enfocada en ayudar a sus seres queridos.

Sin embargo, también expresó su intención de apoyar a la población general, afirmando que planea realizar donaciones una vez que su círculo esté a salvo. Tras sus declaraciones, continuó con su día.

Angelina vive en Los Feliz, una zona cercana al Observatorio Griffith, en el sur de las montañas de Hollywood, donde aún no han llegado las llamas. Mientras tanto, el incendio forestal en Pacific Palisades, al oeste de Los Ángeles, se aproxima peligrosamente a Brentwood, otra comunidad adinerada, obligando a numerosas evacuaciones. Hasta ahora, más de 100 mil personas han sido desplazadas, y se han reportado 11 fallecidos.

Jennifer Garner también vivió de cerca el impacto de los incendios. En una emotiva entrevista con MSNBC, la actriz de 'Elektra' reveló que una amiga cercana perdió la vida al no lograr salir a tiempo. "Es un tema muy delicado para nuestra iglesia, así que no creo que deba hablar mucho al respecto" , dijo con voz entrecortada. "Ella no logró salir a tiempo" , agregó.

Celebridades que han donado

Diversas figuras públicas han mostrado su solidaridad mediante donaciones y acciones concretas: