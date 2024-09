"Es un dolor único": Ana Brenda Contreras pierde a su bebé

La actriz compartió la noticia en redes sociales.

La dulce espera para la actriz Ana Brenda Contreras terminó de manera lamentable, ya que dio a conocer en redes sociales que perdió al bebé que estaba esperando junto a Zacarías Melhem.

La actriz de telenovelas como 'Corazón indomable' y 'La que no podía amar' compartió la noticia en redes sociales con un triste video acompañado por un emotivo mensaje.

"Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos, poco se habla de ello y también se vale, lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana" , expresó en la publicación de Instagram.

El video comienza con el clip de una prueba positiva de embarazo, luego muestra una carta quemándose y finalmente la imagen del cielo, secuencia que demuestra el duelo por el que pasó la actriz, quien aseguró que "ya han pasado semanas y estamos bien, con un angelito más en el cielo" .

Ana Brenda aprovechó el anuncio de su triste pérdida para reprobar los comentarios impertinentes que reciben mujeres y pueden afectarles.

"Es por esto que no se pregunta '¿para cuándo el bebé?', 'ya embarázate', '¿quieren tener hijos?'. Al siguiente día que pasamos por esta experiencia me topé con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando" .