La modelo venezolana habló por primera vez de su situación legal y lo que ha vivido en las últimas horas, tras su salida de 'La Casa de los Famosos'.

Aleska Génesis no sólo se convirtió en la quinta eliminada de 'La casa de los famosos All-Stars', también atrajo las reflectores al ser detenida por elementos de la Fiscalía del Estado de México por el presunto delito de robo.

Entre lágrimas y por la puerta trasera, la modelo venezolana fue trasladada al Reclusorio de Santa Martha Acatitla, donde pasó la noche antes de ser vinculada a proceso y posteriormente puesta en libertad.

Ahora, la modelo venezolana rompió el silencio y a través de un comunicado que compartió en redes sociales, habló por primera vez de su situación legal y lo que ha vivido en las últimas horas.

En el texto, Génesis dejó entrever que su arresto no habría ocurrido en el marco de la legalidad; incluso lo calificó como injusto:

"Viví una situación irregular en la que mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta. A pesar de todo, hoy estoy en libertad, pero el proceso ha dejado huellas profundas en mí" , escribió.

Te puede interesar Vinculan a proceso a Aleska Génesis por robo; enfrentará proceso en libertad

Asimismo, afirmó que no se encuentra anímicamente bien para ofrecer cualquier declaración al respecto; sin embargo, se dijo confiada en que la verdad y la justicia están de su lado.

"En este momento, no me encuentro en condiciones físicas ni emocionales para dar declaraciones. Hay batallas que no se libran con palabras, sino con el tiempo, la verdad y la justicia. Sé que el amor y la verdad siempre prevalecen y confío en que todo saldrá a la luz en su debido momento" , agregó.

Por último, agradeció el cariño y los mensajes de apoyo que ha recibido, tanto en las redes, como de personas cercanas a ella:

"Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que han estado a mi lado en estos momentos tan difíciles. A quienes me han enviado mensajes de apoyo, sus mejores deseos y oraciones, sepan que los llevo en mi corazón" , expresó en el texto compartido la madrugada de este miércoles.

Aleska fue vinculada a proceso por el presunto robo de varios relojes de lujos, valuados en alrededor de 10 millones de pesos; denuncia que fue interpuesta en su contra en 2024 pasado y por la que también fue detenida, a principios de ese año, en el Aeropuerto de la Ciudad de México.