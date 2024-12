Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, despide a Silvia Pinal

El hermano de Luis Miguel dedicó unas palabras a la última diva del cine mexicano

Varias fueron las ocasiones en las que Silvia Pinal hizo público su cariño por Luis Miguel, incluso; uno de sus último deseos es que el artista cantara para ella en su funeral. Es por ello que, tras darse a conocer la muerte de actriz, el cantante no dudó en enviar sus condolencias a la familia a través de un enorme arreglo de rosas.

Sin embargo, el artista no fue el único miembro de la familia Basteri que reaccionó a la partida de "La Pinal", su hermano, Alejandro Basteri, no se quedó atrás y, a través de las redes sociales, compartió un sentido mensaje destacando la importancia de la actriz no solo para su familia, sino en la historia cultural de México.

"Te amamos para siempre Sra. Pinal, tu legado será eterno por tu talento, que deja una huella imposible de olvidar a todos los mexicanos", escribió junto a una fotografía en blanco y negro de una joven Silvia.

En el texto, Basteri también expresó su admiración y gratitud a la diva, especialmente al mencionar el "regalo invaluable" que dejó en su vida, haciendo referencia a Michelle Salas, nieta de Pinal e hija de Luis Miguel.