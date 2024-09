Mattel lanza una Barbie inspirada en Isabel Allende

Mattel rindió homenaje a la autora de "La Casa de los Espíritus" y ganadora del Premio Nacional de Literatura en Chile

Mattel hizo un homenaje a la escritora chilena Isabel Allende con el lanzamiento de una Barbie inspirada en ella.

La autora, quien fue ganadora del Premio Nacional de Literatura en su país, forma parte de la colección "Inspiring Women", donde la famosa marca de muñecas reconoce a varias figuras femeninas destacadas en varios ámbitos como la literatura, la medicina, las artes, las ciencias, entre otras más.

“ He estado contando historias desde que era niña. Las historias tienen un poder increíble, desafían nuestra mente y tocan nuestros corazones, nos conectan con otras personas y nos enseñan que no estamos solos en el viaje de la vida. Celebro la iniciativa de la marca Barbie de inspirar a la próxima generación con las historias de personas no reconocidas ”, dijo Allende en un comunicado de prensa.

De acuerdo a la revista People, la "Barbie Isabel Allende" luce un vestido rojo elegante con una capa sobre su hombro, aretes dorados, tacones negros y su característico peinado de cabello rubio.

En la caja, la escritora no está sola, pues la acompaña una réplica de su querida mascota Perla, y una copia miniatura de su libro "La Casa de los Espíritus", su obra literaria más popular de su trayectoria, ganadora del best seller internacional.

La muñeca estará a la venta a partir del 13 de septiembre, con precio de 35 dólares en Mattel Shop.