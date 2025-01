El dueto 'Efecto 3 de Copas' cautivó a los asistentes en el Callejón del Templo con una velada de romanticismo cargada de emociones en el FAOT 2025.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado 2025 tuvo el pasado 28 de enero un toque romántico con la presentación de Efecto 3 de Copas en el Callejón del Templo.

Con un escenario lleno de historia y rodeado de la energía del público, el dueto cautivó a los asistentes con una velada de romanticismo cargada de emociones. Desde el primer acorde, se percibía que la noche sería un viaje lleno de sentimientos y recuerdos.

Pasadas las 21:30 horas, el sonorense Luis Carlos Monroy y Jaime Flores subieron al escenario para comenzar su presentación con el tema, 'Eras tú', seguida de 'Qué bendición', tema que, como su nombre indica, generó una atmósfera de emoción compartida entre los músicos y el público.

"Buenas noches Álamos, muchas gracias por acompañarnos, somos Efecto Tres de Copas. Estamos muy contentos por estar aquí, hace mucho frío pero con su calorcito humano nos calentamos" , mencionaron al comenzar su presentación.

A lo largo del show, Efecto 3 de Copas fue ahondando más de su repertorio, e incluyeron temas como 'El mejor perfume', 'Amor mío', y 'Mi funeral', mientras que 'Otra vez' dejó claro porqué son considerados como uno de los más prometedores en la escena musical actual.

Antes de interpretar su última canción, Efecto 3 de Copas compartió una historia personal que profundizó aún más el vínculo emocional con los presentes.

"Hay canciones que uno compone porque le salen del corazón" , compartió Jaime Flores. Y añadió: "Esta canción yo se la compuse a una novia cuando era estudiante de odontología. Ella estaba lejos, y un día me di cuenta de que la relación no tenía futuro, así que decidí escribir esta canción para terminar este noviazgo" . La canción resultante fue 'Qué lástima', un tema que reflejó no solo el final de una relación, sino también el fin de una noche mágica más en 'La Ciudad de los Portales'.

Pablo Ahmad trae su rock al F40T

Pablo Ahmad se presentó con éxito en el escenario Alameda del FAOT 2025. Con su cautivadora fusión de tango clásico y ritmos latinos, la voz del argentino y el encantador sonido de su acordeón deleitaron a un público que no dejó de aplaudir en ningún momento.

Ahmad, conocido por su habilidad para mezclar distintos géneros musicales, demostró una vez más por qué es uno de los músicos más versátiles de la escena actual. Canciones como 'Tango Que Me Hiciste Mal' y 'El Tango De México' resonaron en el lugar, donde los asistentes disfrutaron del tango y la música latina.