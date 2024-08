Ximena Sariñana celebra la quinceañera de Coraline

La actriz comentó que no esperaba que el doblaje fuera tan memorable.

Para celebrar el 15º aniversario de su estreno, 'Coraline y la puerta secreta' regresa a los cines mexicanos, pero ahora en formato 3D. La cadena Cinépolis organizó una función especial en la plaza Oasis Coyoacán en Ciudad México el pasado lunes 12 de agosto, con la presencia de Ximena Sariñana, quien presta su voz a Coraline en la versión en español latino.

Durante el evento, Ximena Sariñana compartió su emoción al ver el impacto duradero de la película, destacando que fue su primer trabajo como actriz de doblaje. “Nunca había hecho algo así antes y no sabía qué esperar, pero tuve un excelente director que me guió en todo el proceso. Nunca imaginé que este doblaje se volvería tan memorable y que la película tendría tanto éxito. Es maravilloso verlo” , comentó.

La cantante también expresó su entusiasmo por volver a ver 'Coraline y la puerta secreta', admitiendo que no la había visto en mucho tiempo y que había olvidado varios detalles de la trama. Además, Sariñana mencionó sentirse identificada con Coraline, ya que ambos personajes han experimentado sentimientos de desubicación y abandono. “Eso resuena mucho conmigo; me he sentido así en muchos momentos de mi vida”, confesó.

Como parte de la celebración, Ximena recibió un gato negro de juguete conmemorativo de la película dirigida por Henry Selick. 'Coraline y la puerta secreta' volverá a las salas mexicanas el jueves 15 de agosto en formato 3D, gracias a una remasterización especial por su aniversario.