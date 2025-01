El actor publicó recientemente un video de casi 10 minutos de duración, supuestamente para demostrar que no acosó a Blake Lively durante el rodaje.

Los abogados de Blake Lively respondieron a los videos revelados recientemente por el actor Justin Baldoni, los cuales muestran una larga toma sin editar, en donde se puede ver la interacción entre el actor y Lively durante el rodaje de la cinta Romper el Círculo (It End With Us), informó el medio TMZ.

La disputa legal entre los actores Lively y Baldoni, surgida a raíz de las acusaciones de acoso sexual durante el rodaje de Romper el Círculo (It End With Us), escaló a un nuevo nivel con la publicación de un video sin editar de escenas íntimas. Lively y su equipo legal aseguran que las imágenes corroboran sus alegatos y demuestran la conducta inapropiada de Baldoni.

"Cada fotograma de las imágenes publicadas corrobora, al pie de la letra, lo que la Sra. Lively describió en el párrafo 48 de su demanda" , señalaron.

Justin Baldoni, director y coprotagonista de la película, publicó recientemente un video de casi 10 minutos de duración, supuestamente para demostrar que no acosó a Blake Lively durante el rodaje. Sin embargo, el equipo legal de la actriz sostiene que las imágenes, lejos de exculpar a Baldoni, confirman cada una de las acusaciones presentadas en la demanda.

Según los abogados de Lively, el video muestra claramente cómo Baldoni se excedió en su papel de director y compañero de escena, invadiendo su espacio personal y realizando acciones no consensuadas. A raíz de lo anterior, los abogados aseveran que la actriz intentó repetidamente distanciarse de Baldoni y comunicar su incomodidad, pero sus esfuerzos fueron ignorados.

La demanda de Lively detalla una serie de incidentes en los que Baldoni habría acosado a la actriz, incluyendo comentarios inapropiados sobre su cuerpo, avances sexuales no deseados y la creación de un ambiente de trabajo hostil. Por su parte, Baldoni ha negado rotundamente las acusaciones y ha contrademandado a Lively y a otros involucrados en la producción, alegando difamación y extorsión.

Este nuevo capítulo en la batalla legal entre Lively y Baldoni ha reavivado el debate sobre el acoso sexual en la industria del cine y la importancia de denunciar estos comportamientos. Es importante destacar que este caso se produce en un contexto en el que la industria del entretenimiento está siendo cada vez más cuestionada por su manejo de las denuncias de acoso sexual. Además, el movimiento #MeToo ha impulsado a muchas mujeres a alzar la voz y exigir cambios en la forma en que se trabaja en Hollywood.