Actriz de 'You' confiesa acoso sexual por parte de actor conocido

Victoria Pedretti confesó ser víctima de acoso sexual, y aunque no revela quién fue, habló de su protesta como mujer.

La actriz, Victoria Pedretti, mejor conocida por su papel en 'You' como Love Quinn, afirmó que un famoso actor le dijo una vez que se masturbó con imágenes de ella.

"En mi cumpleaños del año pasado, un actor conocido se me acercó en una fiesta y me dijo: 'me he masturbado contigo muchas veces'", expresó Pedretti.

Comentó que le sorprendió totalmente, pues después el actor le dijo que la respetaba mucho como actriz.

Su protesta

Tras lo ocurrido, la actriz en su reciente cumpleaños publicó en Instagram una foto donde aparece desnuda.

Según lo comenta, lo hizo para reclamar la propiedad de su cuerpo, agregando que las mujeres pueden ser lo más modestas posible y aún así no las protegería de ser sexualizadas.

Terminó deseandose a sí misma un feliz cumpleaños y agregó un emoji del dedo medio.

Foto de redes sociales de Victoria Pedretti. (Foto: Redes / EXPRESO)