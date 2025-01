Tom Holland revela la razón que podría hacerlo alejarse del cine

El actor reveló que su tiempo en la pantalla grande podría tener una fecha límite.

Tom Holland reveló que su tiempo en la pantalla grande podría tener una fecha límite. En una reciente entrevista con Men’s Health, el actor de 28 años compartió sus reflexiones sobre su futuro, donde mencionó un cambio importante en su vida que lo haría abandonar la actuación para siempre.

Holland, quien inició su carrera a los 11 años protagonizando Billy Elliot: El musical en Londres, confesó que su prioridad a largo plazo no es el cine, sino su familia: "Cuando tenga hijos, ya no me verán en las películas. Golf y papá. Y simplemente desapareceré de la faz de la tierra”.

Aunque no reveló un plazo exacto para sus planes de paternidad, los próximos proyectos de Holland podrían marcar el cierre de esta etapa de su vida profesional. En 2026, estrenará La Odisea de Christopher Nolan, una nueva entrega de Spider-Man y la cinta Velocidad Americana, lo que podría significar un gran "canto del cisne" en su carrera.

A pesar de su éxito, Holland también admitió que el tiempo ha comenzado a pasar factura en su cuerpo. Recordó cómo en su audición para Spider-Man realizó una voltereta hacia atrás que impresionó al director Jon Watts. Aunque aún puede hacerlo, confesó que la última vez terminó lesionado:

"Me lastimé todos los músculos del estómago y no pude reír porque me dolía mucho durante semanas." , contó sobre esa experiencia parece haberlo llevado a reconsiderar el esfuerzo físico que requiere su carrera y a pensar en otras metas más allá de la actuación.

Tom Holland ha sido una de las figuras más destacadas del cine de superhéroes en la última década. Su carisma y talento lo han llevado a convertirse en un ícono de la cultura pop. Ahora, mientras se acerca a los 30 años, sus fans podrían estar viendo los últimos capítulos de su carrera como actor.