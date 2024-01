Timothée Chalamet explica que no hay enemistad entre Selena y Kylie

Timothée Chalamet niega enemistad entre Selena y Kylie

Timothée Chalamet fue captado sólo unas horas después de todo el caos que produjo el tenso momento que, supuestamente, protagonizaron su novia Kylie Jenner y Selena Gomez durante la entrega de los Globos de Oro, pues de acuerdo con expertos en labios, la cantante recurrió a su amiga Taylor Swift para contarle que había sido 'bateada' por el actor y la empresaria, cuando se acercó a pedirle una foto al protagonista de 'Wonka', sin embargo, Timothée ya lo negó todo.

Anoche, el actor de 28 años, que se ha convertido en toda una promesa del cine, fue captado mientras caminaba por las calles de Beverly Hills, en compañía de su hermana Pauline Chamalet, quienes caminaban muy tranquilos, pasando completamente desapercibidos por las personas a su alrededor, hasta que una reportera de 'TMZ' identificó que, detrás de esa sudadera y capucha negra, se encontraba Timothée.

La reportera se acercó al actor que, al notar su presencia, trató de acelerar el paso y aunque no se detuvo a conversar con el medio, sí respondió a los cuestionamientos que se le hicieron acerca de si, la noche anterior, había sucedido un aparente rechazo de su parte y la de su pareja a Selena, con quien compartió reparto en la cita de Woody Allen, 'A rainy day in New York'.

"Hey, Tim ¿qué estás haciendo?, ¿es cierto que anoche Kylie le negó una foto contigo a Selena, como se ha reportado?" , dijo, mientras caminaba apresurada tras de él.

Al escuchar el nombre de su novia y de su excompañera de plató, Chalamet no pudo evitar sonreír nerviosamente y siguió su camino, mientras se colocaba la capucha de su sudadera.

La reportera no se dio por vencida y le dijo que aprovechara su presencia para poner fin a los rumores, fue entonces que el actor negó que Kylie hubiera negado una foto a la actriz de 'Only murders in the building'.

Pero eso no fue todo, la reportera de 'TMZ' le preguntó que si las cosas entre él y Selena se encontraba bien, a lo que respondió determinado con la frase: "¡Por supuesto!".

Esto pasó, aparentemente, entre Selena y Kylie en los Globos de Oro

Selena se acercó a la mesa donde se encontraba Taylor Swift, con quien tiene una cerca amistad, cuando se anunció que 'Barbie' había sido la cinta premiada como Mejor logro cinematográfico y taquilla, en la que Taylor también fue nominada, para demostrarle su apoyo, mientras se recargaba en el hombro de la cantante. pero la intención de la famosa no era sólo demostrarle su apoyo, pues se acercó a su oído para murmurarle una revelación en la que Timothée Chalamet y Kylie Jenner estaban involucrados.

De acuerdo con expertos en lectura de labios, que 'Daily Mail' consultó, Gomez le dijo a Swift que se había acercado a la mesa en la que se encontrada Timothée para saludarlo y pedirle una fotografía, sin embargo, su novia, Kylie Jenner, supuestamente se habría negado a tal petición, respuesta que habría dejado atónita a la actriz que no dudó ni un segundo en contarle a Tay lo que había ocurrido, la que se mostró anonada al escuchar la confesión de su amiga, pues fue claro cuando gesticuló el nombre del actor, detonado sorpresa por los acontecimientos.