Tenoch Huerta habla de la relación que tuvo con María Elena Ríos

El actor cuenta que conoció a la artista, a través de "Poder Prieto"

Tenoch Huerta concedió una entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva, en la que rememoró la relación que sostuvo con la saxofonista María Elena Ríos, cuando ambos formaban parte del ya disuelto colectivo "Poder Prieto".

En la primera parte de la entrevista, emitida anoche, el actor cuenta a la periodista Claudia Mollinedo cómo fue deteriorándose su vínculo con María Elena, a quien conoció dentro del colectivo que él representaba.

En otras entrevistas, Huerta ya había indicado que se sintió atraído por la artista debido a su personalidad y fuerza, por lo que comenzaron una relación abierta que, de acuerdo con lo que dijo, era consensuada.

Otro de los detalles que compartió fue que, mientras salían, también se vinculaban con otras personas, con las que también sostenían relaciones sexuales.

"No había ningún tema", señaló.

El actor de 43 años expresó que la relación cambió durante el otoño del 2022, seis días después de que se reuniera con el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, lo que aseguró que le extrañó mucho, debido a que antes de ese acontecimiento, había recibido un mensaje de parte de María Elena, que connotaba que las cosas estaba bien entre los dos.

"Previo a ese ataque, el último mensaje que tengo, antes de ver al presidente, era un mensaje de ella diciéndome ´te quiero mucho, te admiro, eres un gran hombre, eres un ejemplo´", dijo.

Además, compartió una captura de pantalla de una aparente conversación que sostuvo con Ríos, en la que la saxofonista se disculpaba por haber usado una expresión de dimensión peyorativa para referirse a él.

El periodista de profesión recuerda que, tras esa aclaración, decidieron terminar su relación y proseguir como amigos.

Pero en junio de 2023, la artista lo acusó de violencia sexual, al relatar a través de sus redes sociales que el actor se retiró el preservativo, sin el consentimiento de ella, durante una relación sexual, lo que él ha negado categóricamente hasta el día de hoy.

También aclaró que, ninguna de las partes, ni él ni María Elena se han denunciado legalmente, aunque aclaró que, por su parte, sí está asesorado y con un proceso en curso.





¿Por qué se decidió a hablar?

El actor mexicano confió que, si tomó la decisión de hablar, a poco más de un año de los acontecimiento, fue debido a que su familia ha recibido amenazas de muerte.

Tenoch expresó que una de esas amenazas fue dirigida a la madre de una de sus hijas.

También reconoció estar enojada con el mundo y el sistema, asegurando que el ser una buena persona no te exenta de ser involucrado en situaciones que desestabilicen tu vida personal y profesional.

"No le debo nada a nadie, estoy muy tranquilo, (me siento) de la chingad*, bien enojado, bien frustrado con todo, te enojas con el sistema, no importa que seas buena persona, no te garantiza nada".

Huerta precisó que es la última vez que desea hablar del tema.