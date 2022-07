Así luce Tenoch Huerta como "Namor" en la nueva película de Black Panther

El actor mexicano, Tenoch Huerta, dará vida al personaje "Namor" en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tenoch Huerta se convertirá en "Namor", el príncipe submarino del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y que tendrá una participación fundamental en la segunda entrega de "Black Panther: Wakanda Forever", pues será la primera vez que este personaje sea encarnado por un actor de carne y hueso, ya que en la década de los sesenta sólo contó con una serie animada.

Si bien a principios de este mes se lanzó el primer poster que confirmaba a Huerta como uno de los actores del elenco, fue en la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic-Con 2022) en la que se presentó el tráiler oficial del filme a cargo del director Ryan Coogler, que también dirigió la entrega anterior, que cuenta la historia de T'Challa, el recién coronado rey de Wakanda.

Durante la presentación de la cinta, el actor de 41 años expresó la alegría que le causaba darle vida a "Namor".

Vengo de un barrio (Ecatepec), y gracias a la inclusión estoy aquí. Tenoch Huerta

Actor mexicano

¿Quién es "Namor"?

El personaje fue creado a inicios de la década de los 30, pero no apareció oficialmente en un cómic sino hasta 1939, época conocida como la "edad de oro de las historietas". En esa época, la historia de "Namor" era una de las principales, junto con la del Capitán América y la Antorcha Humana.

Su creador Bill Everett indicó que el nombre de "Namor" había sido inspirado en el poema de 1798 del escritor Samuel Taylor Coleridge, "The Rime of the Ancient Mariner"; el guionista optó por escribir al revés el nombre de Roman, dando como resultado el nombre al que respondería "Namor", un híbrido hombre-pez -perteneciente a la especie "Homo mermanus", hijo de una princesa del mítico reino submarino de la Atlántida y de un capitán marino humano.

En la década de 1950, el actor Richard Egan iba a protagonizar una serie de televisión sobre las aventuras de Namor, pero el proyecto no terminó de concretarse. En los setenta volvió a haber un nuevo intento por parte de sus creadores, para llevarlo a la pantalla chica, pero nuevamente se frustraron sus planes, pues se argumentó que el piloto de televisión era muy parecido al de Man from Atlantis (1977), una serie de NBC, por lo que sólo se transmitió una caricatura del personaje marino en 1966.

En enero de 2022, IMDb informó que como Universal Studios aún controlaba los derechos de este personaje, sólo puede formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel como un personaje conjunto y no como el principal de una película, en la que desarrolle sus habilidades acuáticas y de superfuerza a través de un protagónico. Anteriormente, fue señalado como un antihéroe por su "tendencia a perder los estribos", por atacar las tierras que contaminan los océanos.