Star Wars: La Venganza de los Sith volverá a proyectarse en cines mexicanos desde el 24 de abril por su 20 aniversario. Cinépolis lidera el relanzamiento como parte de una estrategia global para celebrar la saga. La preventa estará disponible en su sitio web y app móvil.

La película Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith regresará a las salas de cine en México a partir del próximo 24 de abril. El relanzamiento conmemora el vigésimo aniversario de su estreno original en 2005 y forma parte de una estrategia global impulsada por Lucasfilm.

La cadena Cinépolis será la encargada de proyectar esta cinta en su red de complejos a nivel nacional. Aunque aún no se han detallado las ubicaciones exactas, se anticipa que estará disponible en los principales cines del país. La preventa de boletos estará habilitada días antes del estreno, tanto en la página web como en la aplicación móvil de la cadena.

El proceso de compra en línea incluirá la selección del cine, función, horario y asientos, además del pago digital. Cinépolis indicó que podrían añadirse más funciones dependiendo de la demanda.

Dirigida por George Lucas, La Venganza de los Sith cerró la trilogía de precuelas de la saga iniciada en 1999. En esta entrega se retrata la caída de Anakin Skywalker y su transformación en Darth Vader, así como el ascenso del Imperio Galáctico, enlazando directamente con la trilogía original.

La cinta también muestra la ejecución de la Orden 66, el exilio de personajes como Yoda y Obi-Wan, y el nacimiento de Luke y Leia Skywalker, hechos clave para entender la saga. Estrenada mundialmente el 19 de mayo de 2005, la película es considerada esencial en el canon oficial de Star Wars.

Como parte de la campaña, Cinépolis compartió datos curiosos de la producción: originalmente duraba cuatro horas, George Lucas hizo un cameo como Barón Papanoida, y las escenas del parto de Padmé utilizaron marionetas manipuladas por Ewan McGregor. También se reveló que Gary Oldman estuvo cerca de interpretar la voz de General Grievous.

Para quienes deseen contextualizar la historia, La amenaza fantasma, El ataque de los clones, y series como Star Wars: The Clone Wars, Tales of the Jedi y The Acolyte están disponibles en Disney+.