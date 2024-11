Shakira confirma su regreso para Zootopia 2; estrenará nueva canción

Shakira anunció su regreso en la cinta en un video compartido en su cuenta de Instagram.

De cara al próximo estreno de la esperada secuela de Zootopia, Shakira anunció que retomará su papel de Gazelle, para volver a llenar de ritmo y energía esta nueva entrega de la franquicia de Disney.

La película, que se estrenará en cines el próximo 26 de noviembre, promete traer novedades tanto para los fans de la historia como para los seguidores de la colombiana.

" Gazelle regresa a 'Zootopia 2'. Así es. Gazelle ha regresado y tiene una nueva apariencia, una nueva canción y, por supuesto, nuevos movimientos de baile ", confirmó este viernes la cantante en su cuenta de Instagram.

En esta secuela, la cantante no solo retoma su personaje, sino que también se presenta con una renovada versión de Gazelle, que incluirá una nueva canción que seguramente emocionará a todos los fans de la colombiana en la audiencia.

Shakira ya formó parte de la primer película de Zootopia en 2016, entrega que no solo fue un éxito en taquilla, sino que también se llevó el Óscar a Mejor Película de Animación. En esa entrega, la cantante colombiana interpretó la canción principal, 'Try Everything', la cual, junto con su participación, contribuyó al éxito del filme.

La nueva película, al igual que su predecesora, se desarrolla en el vibrante mundo de Zootopia, una ciudad habitada por animales antropomórficos. En esta ocasión, los protagonistas siguen siendo la valiente coneja Judy Hopps y el astuto zorro Nick Wilde, quienes continúan resolviendo casos mientras exploran los complejos problemas sociales de su sociedad animal.

Zootopia está dirigida por Byron Howard y Jared Bush, los mismos cineastas detrás del éxito de la primera película, y promete mantener el tono de aventura y comedia que hizo famosa a la franquicia.

Además de su participación en la película, Shakira tiene grandes planes para el próximo año. En febrero, la cantante comenzará su gira mundial, que arrancará en Río de Janeiro (Brasil) y recorrerá varios países de Latinoamérica, llevando su música a estadios de todo el continente.