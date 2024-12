Selena Gomez responde ante las críticas de Eugenio Derbez

El actor mexicano tachó a Selena Gomez como "indefendible", por lo que los usuarios lo han tachado como “hipócrita”.

En redes sociales se ha viralizado una entrevista de Gaby Meza a Eugenio Derbez, donde lanzó duras críticas contra Selena Gomez, al tachar su trabajo en la película ‘Emilia Pérez’ como indefendible.

La cinta provocó polémica desde su estreno en Netflix, ya que es una historia ambientada en México que no fue filmada en el país ni tampoco contaba con actores de habla hispana, algo que criticó fuertemente el actor de 'Radical'.

“Selena es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteamos a ver cada escena, como: ‘¡Wow! ¿Qué es esto?’” , expresó.

Ante esto, Gaby Meza entrevistadora mencionó que: “no podía creer cuando canta, volteaba a ver a la persona con la que estaba en el festival y no podía creer cómo la gente no se está riendo”.

Señalaron que a pesar que la cantante tiene una gran trayectoria y está galardonada por el talento que tiene dentro del ámbito actoral su idioma principal no es el español: “no habla español” , dijo Eugenio a lo que replicó Meza: “por eso yo siento que no sabe lo que está haciendo, su actuación no es convincente e incómoda”.

“No pueden haber matices en su interpretación, entonces, lo que tiene que hacer es errecardizarlo o llorar extremo o estar muy enojada, no hay puntos medios y por eso su actuación no es convincente”, expresó Gaby.

Asimismo, sentenciaron a la cantante por acceder a realizar esos números musicales: “no puedo creer que nadie esté hablando de eso”, señaló Derbez, a lo que mencionaron que la razón era porque les daba miedo hablar de Selena Gomez.

Además, Derbez señaló acerca de los galardones que recibió la cantante por dicha actuación y que eso era resultado de que el público y director del filme no hablan español.

“En Cannes que le dieron un premio y que nadie ha hablado de eso y que le siguen dando premios, siento que lo que pasa es que no hablan español. Cuando tú ves una película rusa y ves que está subtitulada en español, no te das cuenta lo que está diciendo [...] tiene mucho que ver que está subtitulada y no hablan español” , explicó Eugenio.

Derbez mencionó que se le hizo un experimento muy interesante y que le había gustado mucho la película, solo quitando las partes de Selena Gomez: “tiene cosas muy rescatables”.

Selena responde a Derbez

Ante esto, Selena Gomez respondió en el video, mismo que ya no se encuentra disponible en la cuenta oficial de Gaby Meza: “Entiendo de dónde vienes… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita la cantidad de trabajo y corazón que puse en esta película” .

Los usuarios han condenado las críticas que Eugenio lanzó hacía la actriz estadounidense, donde lo tachan de hipócrita, dado que anteriormente, el mexicano posteó una fotografía con Gomez y expresó que “Emilia Pérez” era una gran película.

“Eugenio Derbez siempre anda en todo menos en ser padre”, “Eugenio Derbez no es experto en cine”, “¿No se supone que Selena Gomez interpretó a una gringa que no sabe español?” , señalaron.