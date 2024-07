Confirman secuela de 'El diablo viste a la moda'

Disney confirma secuela con Anne Hathaway y Emily Blunt.

Disney ha confirmado que habrá una secuela de 'El diablo viste a la moda'. Aunque aún no se sabe si Anne Hathaway retomará su papel de Andy Sachs, Emily Blunt sí está confirmada para volver como Emily Charlton.

La película seguirá la historia de Miranda Priestly enfrentándose a su excolega Charlton, quien ahora es una poderosa ejecutiva. La guionista Aline Brosh McKenna está en pláticas para escribir la secuela, asegurando que se mantenga la esencia que hizo famosa a la primera entrega.

Te puede interesar César Ramos será árbitro de la Semifinal Uruguay vs. Colombia

Anne Hathaway ha expresado sus dudas sobre la secuela, mencionando que prefiere que la película original se mantenga por sí sola. "No creo que haya una continuación de esa historia", dijo Hathaway, aunque admitió que le encantaría reunirse con el director David Frankel y el resto del elenco.

Durante un episodio del podcast 'Hollywood Gold', la productora Wendy Finerman recordó cómo algunos dudaban de Meryl Streep para el papel de Miranda Priestly. "Meryl, la gente pensaba que estábamos locos. Hubo gente que me llamó y me dijo: '¿Estás loca? No ha sido graciosa ni un solo día de su vida'. Pero estaba claro que era un mundo diferente para ella, y creo que eso formaba parte de la diversión de lo inesperado".

La secuela llega cuatro meses después de que se asegurara a los fans que "no tienen que preocuparse por una secuela", a pesar de que la autora Lauren Weisberger escribió 'La venganza viste de Prada'. Esta nueva entrega promete explorar nuevas dinámicas y conflictos en el mundo de la moda, ampliando el universo que cautivó a tantos espectadores en 2006.

Con esta secuela, Disney busca traer de vuelta el encanto y la sofisticación de 'El diablo viste a la moda', actualizándolo para una nueva generación de fans mientras honra a los personajes y la narrativa original.