"Spider-Man Across the Spider-Verse" se estrena hoy

La película más esperada por los fanáticos de Spider-Man se estrenará hoy.

La secuela aclamada por el público "Spider-Man: Across the Spider-verse" se estrena este 1 de junio en las salas de cine de todo México y del mundo, por lo que los fanáticos están entusiasmados, a la espera de lo que podrán encontrarse en la segunda parte.

Sin embargo, algo que ha caracterizado últimamente a las películas de superhéroes son las esperadas escenas post créditos, por lo que los fans esperan emocionados ver qué pasará con el largometraje del arácnido.

¿Spider-Man: Across the Spider-verse tiene escenas post créditos?

Los espectadores pueden preguntarse si hay alguna escena extra después de los créditos finales que revele algún adelanto o "easter egg" para futuras películas.

Lamentablemente, y contra todo lo que los fans están acostumbrados, "Across the Spider-Verse" no tiene post créditos.

Aunque la ausencia de estas escenas adicionales pueda decepcionar a algunos fans, no hay que olvidar que la película en sí misma está repleta de emocionantes momentos y giros argumentales que dejarán a los espectadores con ganas de más.

¿De qué trata Spider-Man: Across the Spider-verse?

La trama sigue explorando el fascinante concepto del multiverso y presenta nuevos personajes de diferentes realidades, asegurando así una experiencia cinematográfica llena de sorpresas y diversión.