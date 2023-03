Salma Hayek ya tiene su película favorita para esta noche de los Oscars

La mexicana es una de las presentadoras de la ceremonia que premia lo mejor del cine, y como buena latina, tiene bien elegida la que cree que debe ganar.

La actriz mexicana Salma Hayek dio a conocer cuál es la película que le gustaría que se llevara el Oscar, sin embargo no es una de las elegidas a Mejor Película. Si bien, su opción no influye en la elección de la Academia, lo cierto es que no ha perdido la oportunidad de desearle suerte a la producción que más le ha gustado, y de paso aprovechó para felicitar a sus colegias que integran el elenco.

Hayek hizo usó de las redes sociales para revelar cuál es su película favorita para ganar uno de los Oscar en este 2023. "Los premios Oscar son el Domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película Latino Americana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional", escribió desde su cuenta de Instagram.

La mexicana incluyó dos fotos junto al mensaje. En la primera Salma Hayek apareció junto a Ricardo Darín, el protagonista de "Argentina, 1985", y Victoria Alonso que hizo su debut como productora cinematográfica con esta película. En la segunda se podía ver a Darín junto a la bandera Argentina.