Critica Rodrigo Prieto la imagen de México en "Emilia Pérez"

De acuerdo al director de "Pedro Páramo", la cinta ambientada en nuestro país no se siente auténtica

A Rodrigo Prieto no le pareció que la nueva película "Emilio Pérez" no se grabara en México, pese a estar ambientada en nuestro país.

La cinta musical, que acaba de ser seleccionada para representar a Francia en los próximos Premios Óscar, cuenta la historia de un narcotraficante que contrata a una abogada para que lo ayude a transicionar a una mujer.

Pese a contar en su elenco a actrices como Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Zoe Saldaña, la película no fue del agrado del director de "Pedro Páramo" por su retrato de México, además de tratar de manera superficial el tema del narcotráfico.

“ Todo es completamente falso. No me refiero al aspecto musical, que creo que es genial. Esa es una gran idea. Pero, ¿por qué no contratar a un diseñador de producción mexicano, un diseñador de vestuario o al menos algunos consultores? Sí, tenían entrenadores de diálogo, pero me ofendió que una historia así se retratara de una manera que pareciera tan poco auténtica ”, dijo el cinefotógrafo de "Barbie" en entrevista a Deadline.

Además, señaló algunos detalles que pueden pasar desapercibidos para algunos, pero no para quienes conocen de cine y se consideran como inconsistencias en la producción.

“ Para mí, fueron sólo los detalles. Nunca habría un cartel en una cárcel que dijera ‘cárcel’, sino ‘penitenciaría’. Son sólo los detalles, y eso me demuestra que nadie involucrado sabía lo que hacía. Y ni siquiera importaba. Eso fue muy preocupante para mí ”, comentó el nominado al Óscar a Mejor Fotografía.

Comentó como ejemplo que él, para la película de "Pedro Páramo" de Netflix, usó a gente del campo para retratar auténticamente la ambientación de la historia inspirada en la obra de Juan Rulfo.

"Emilia Pérez" se estrenará en Netflix el próximo 23 de enero de 2025.