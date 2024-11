Reportan a Silvia Pinal en estado crítico; esto fue lo que pasó

Familiares de la actriz se reunieron en el hospital y niegan a dar declaraciones sobre su salud

La expectativa por la salud de Silvia Pinal continúa entre sus miles de fans, sobretodo después de que sus familiares se reunieron en el hospital tras reportarse que se encuentra en estado crítico.

La exconductora de "Mujer, Casos de la Vida Real" cumple una semana hospitalizada. Ingresó originalmente el jueves 21 de noviembre por una infección en las vías urinarias. Aunque había presentado una mejora y sería dada de alta este miércoles 27 de noviembre, la situación dio un giro inesperado.

" Sabemos hasta el momento que la misma Alejandra Guzmán lo comentó con sus allegados esta mañana, que no va a ser dada de alta este día ", se reportó en el programa "Ventaneando".

Anoche, Alejandra Guzmán abandonó el hospital sin dar declaraciones de prensa, poco antes de que Stephanie Salas llegara acompañada de su pareja Humberto Zurita. De manera extraoficial se habla de que ambos hicieron guardia en el hospital junto a Luis Enrique Guzmán, Iván Cochegrus y su asistente personal Efigenia Ramos.

" No me dejan decir nada ", se escucha a Efigenia entre sollozos en un audio difundido por Chisme No Like.

Y esta mañana varios medios reportaron que la Diva del Cine de Oro se reporta en estado crítico y semiconsiente, por lo que se espera que haya una actualización de su estado de salud en las próximas horas.