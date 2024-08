¿Qué pasará con el doblaje de 'Shrek 5' tras vinculación de Alfonso Obregón?

Tras la detención y posterior vinculación a proceso de Alfonso Obregón, quien interpreta la voz de Shrek en español latino, las incógnitas alrededor de lo que sucederá con la cinta crecen entre los fanáticos.

Luego de que en los últimos días se diera a conocer la noticia sobre las denuncias de abuso sexual en contra de Alfonso Obregón y que este miércoles se informara sobre su vinculación a proceso, las preguntas alrededor de lo que pasará con el doblaje latino de 'Shrek 5' aumentan entre los fanáticos.

El actor de doblaje fue acusado por una de sus alumnas, quien aseguró que Obregón abusó sexualmente de ella el 9 de febrero de 2022 en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Posteriormente, circuló la noticia sobre otra estudiante que también lo denunció por el mismo delito.

Desde el momento en que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del actor, fue puesto en prisión preventiva como medida cautelar a espera de la resolución de su situación jurídica, confirmándose ahora su vinculación a proceso.

¿Quién será la voz de Shrek en español?

Hasta el momento, Dreamworks, productora a cargo de 'Shrek', no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, es probable que Alfonso Obregón no participe en la cinta.

Un caso bastante similar que los usuarios han recordado en redes es del que fue protagonista Luis Daniel Ramírez, quien había interpretado la voz en español latino de Peter Parker en la versión interpretada por Tobey Maguire y fue descartado de 'Spider-Man: No Way Home' luego de haber recibido múltiples acusaciones de acoso sexual por parte de sus compañeras.

De esa manera, fue sustituido por el actor de voz Víctor Ugarte, quien en un programa confirmó que la razón del cambio fue el comportamiento indebido del que fue acusado Ramírez.

"No es ningún secreto, pero ahí hubo algunas faltas de respeto a compañeras y entonces de esa manera los estudios dijeron 'no podemos seguir con este rollo', porque ya muchas compañeras empezaron a quejarse. Dentro de la comunidad de doblaje no es nuevo" , aseguró Ugarte en ese entonces.

Ahora, con el caso de Alfonso Obregón, fanáticos de la saga estrenada en 2001 aventuran que se resolverá de manera similar a la de 'Spider-Man' con una sustitución de actor, y algunos usuarios postulan ideas más extremas, como la posibilidad de que los estudios opten por realizar el redoblaje de las películas anteriores de 'Shrek' para eliminar su vínculo con el imputado.