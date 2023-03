¿Quién es Javiera? La hermana de Pedro Pascal también triunfa en el cine

Después de la ceremonia de los Premios Oscar 2023, vimo a Pedro Pascal llegar con su hermana. Pero ¿sabías que ella también estaba nominada?

Pedro Pascal no es el único en su familia que triunfa en la industria del entretenimiento. Su hermana Javiera Balmaceda también es exitosa en el cine. Sin embargo, poco la conocemos, ya que en su caso no es actriz, sino que se ocupa de los detrás de cámara. Ella es directora de producciones locales originales para América Latina de Amazon Studios y Prime Video.

En los últimos días el rostro de la hermana de Pedro Pascal se volvió muy popular. Es que Javiera lo acompañó durante la gala de los Premios Oscar. Pronto captó la atención de los televidentes quienes quedaron encantados de saber quién era la mujer que acompañaba al protagonista de "The last of us". Desde ese momento, quieren saber más sobre ella.

Sin embargo, Javiera Balmaceda no llegó como una simple acompañante. Es que ella estaba nominada por su trabajo como productora. Ella fue parte del éxito de "Argentina, 1985" cinta que participaba en la terna de "Mejor Película Internacional". La producción y distribución estaba a cargo de Amazon Prime, compañía para la que ella trabaja.

Pedro Pascal y Javiera Balmaceda en los Oscar 2023. (Foto: Redes / EXPRESO)

Quién es Javiera Balmaceda, la hermana famosa de Pedro Pascal

Hace un tiempo la hermana de Pedro Pascal dio una entrevista en donde explicó cómo los dos llegaron a dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. En ese sentido, detalló que todo empezó por el trabajo de sus padres. Es que ellos debían cumplir extensas jornadas laborales mientras que los hijos del matrimonio de las arreglaban solos en casa.

"Durante una época, el cine fue la babysitter de Pedro y mía. Mi mamá nos dejaba en el cine e iba a hacer un curso. Pero yo era mucho más perna: mi mamá compraba la entrada para ver Fantasía de Disney y yo me quedaba y la veía. Pedro se escapaba y veía varias otras películas. Yo hasta el día de hoy no puedo volver a ver Fantasía", sostuvo Javiera Balmaceda.

Desde que eran niños Pedro Pascal y su hermana comenzaron a enamorarse del cine y si bien cada uno siguió su camino en la industria del entretenimiento lo cierto es que los dos lograron ser exitosos. En el caso de Javiera pasó por la Universidad Wesleyan de los Estados Unidos donde obtuvo su título en Arte y Economía en 1995.

Fue recién en el 2002 cuando Javiera Balmaceda comenzó a dar sus primeros pasos en el rubro. El primer trabajo lo obtuvo en el Canal Comedy Central donde se desempeñaba en el área de ventas de programas internacionales. Luego pasó por importantes cadenas como Cartoon Network, Boomerang, MySpace y HBO. Desde allí no paró de crecer.