Actor Jeremy Renner se encuentra en crítico estado

El intérprete de "Hawkeye" sufrió un aparatoso accidente que puso en riesgo su vida.

En las últimas horas se dio a conocer el grave estado de salud en el que se encuentra Jeremy Renner, actor de Hollywood, y quien sufrió un aparatoso accidente mientras quitaba la nieve de su casa, en Nevada, Estados Unidos.

No se han revelado más detalles sobre el percance, se sabe que Ranner fue trasladado en avión, por los servicios de emergencia, a un hospital cerca del condado de Reno, donde se reporta en "estado crítico, pero estable", debido a las fuertes lesiones que sufrió; según informó su representante a la revista "Variety".

Jeremy, de 51 años de edad, alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación del agente Clint Barton, mejor conocido como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel; sin embargo su carrera va mucho más allá de este personaje.

Debutó en la pantalla chica en 1995 al protagonizar la comedia "National Lampoon's Senior Trip", una película de adolescentes, en la que interpretó a Mark "Dags" D'Agostino. La cinta fue sumamente criticada pero le dio la oportunidad de figurar en el medio y conseguir en varias series de televisión como "CSI".

The Hurt Locker le trajo reconocimiento

Tras varios personajes secundarios, en 2002 consiguió del multihomicida Jeffrey Dahmer, en esta ocasión su actuación fu muy recibida y le valió su primera nominación a los Premios Independent Spirit, como mejor actor. Al año siguiente protagonizo "S.W.A.T" que fue todo un éxito en taquilla.

A la par de su carrera como actor, Renner también se desempeñó como cantante y en 2005 debutó con el tema "I Drink Alone" que formó parte del soundtrack del filme "North Country", en la que además participó.

Pero el reconocimiento llegó hasta 2008 con la cinta "The Hurt Locker", gracias a su trabajo recibió su primera nominación al Oscar como mejor actor, pero lamentablemente no pudo alzarse con la estatuilla. Al poco tiempo, volvió a recibir los elogios de la crítica por su aparición en "The Town", Incluso fue nominado nuevamente por La Academia nuevamente, esta vez en la categoría de mejor actor de reparto.

En 2011 actuó en "Mission: Impossible: Ghost Protocol", al lado de Tom Cruise y ese mismo año se integró al UCM como el agente Barton en "Thor", protagonizada por Chris Hemswort, para después hacer su debut oficial en "The Avengers".

Sus películas suman más de 8 mil millones de dólares recaudados, lo convierte en uno de los veinte actores más taquilleros de la historia.

Aunque ni la familia ni la oficina del actor han revelado cómo sucedió el aparatoso accidente, el sitio TMZ aseguró que las lesiones de Renner fueron provocadas por una barredora de nieve que le pasó por encima de la pierna. A través de sus redes sociales tanto amigos como fans ya han expresado su apoyo y cariño al intérprete.