Fallece el actor Carl Weathers, famoso por interpretar a Apollo Creed

El martes, Carl Weathers, conocido por su icónico papel como Apollo Creed en las primeras cuatro películas de "Rocky" junto a Sylvester Stallone, falleció a la edad de 76 años, según confirmó su representante Matt Luber a Variety.

Además de su destacada actuación en la franquicia de "Rocky", Weathers tuvo papeles notables en películas como "Predator" en 1987 y "Happy Gilmore" de Adam Sandler. Su versatilidad como actor se vio reconocida con una nominación al premio Primetime Emmy en la categoría de actor invitado destacado en una serie dramática, gracias a su participación en la exitosa serie de "Star Wars", "The Mandalorian".

Weathers también dejó su huella en el mundo de la animación al prestar su voz al personaje Combat Carl en la franquicia "Toy Story". Además, participó en la serie "Arrested Development", interpretando una versión ficticia de sí mismo en un papel recurrente.

Con una extensa carrera en la pantalla grande y chica, Weathers participó en diversas series de televisión como "Street Justice", "Colony", "The Shield", "Chicago Justice" y "Brothers", así como en películas como "Close Encounters of the Third Kind", "Death Hunt" y "The Comebacks". Su legado perdurará en la memoria de los amantes del cine y la televisión.