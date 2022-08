Andrew Garfield defiende "actuación de método"

El actor no perdió la oportunidad para defender el método con que se forjó profesionalmente y expresó que recurrir a este tipo de actuación, no significa que la actriz o el actor pueda comportarse "engreídamente".

Andrew Garfield defendió la "actuación de método", muy criticada dentro de la industria del cine, ya la o el intérprete se adentra en la psicología del personaje al que da vida casi como si se transformara en él, pero al actor le resultó muy bien cuando encarnó a un sacerdote jesuita, por lo que decidió privarse de sexo y comida, experiencia que describió como "muy buena". Otros actores que han recurrido a esta técnica son Jim Carrey, Ryan Gosling y Jared Leto.

En 2016, Andrew Garfield formó parte del elenco de la película histórica "Silencio", dirigida por Martin Scorsese, en la que interpretó a un sacerdote jesuita portugués que viaja desde el sur de Europa hasta Asia para salvar a su mentor, torturado luego de tratar de evangelizar a una comunidad japonesa.

Durante el rodaje de esta cinta que, originalmente protagonizarían por Benicio del Toro y Gael García Bernal, Andrew, que compartió créditos con el actor Adam Driver, decidió llevar a cabo el método que le enseñó su maestra de actuación, Greta Seacat, cuando iniciaba su carrera, quien en su momento también preparó artísticamente a Ryan Gosling.

Seacat basa su enseñanza en la "actuación de método" que aboga por que la actriz o el actor realice una interpretación sincera y emocionalmente expresiva, dominado la vida del personaje que encarna. Por ello, Garfield tomó la decisión de llevar un estilo de vida austero, por lo que renunció a placeres materiales, y también limitó su alimentación, así como dejó las relaciones sexuales por seis meses.

En su participación en el podcast "WTC", el actor de 39 años recordó cómo se sintió al privarse de hábitos que pudo seguir realizando, pues no era una exigencia para llevar a la pantalla la vida de misionero jesuita Giuseppe Chiara, quien verdaderamente existió. "Fue muy bueno, hombre. Tuve algunas experiencias bastante salvajes y alucinantes al morirme de hambre de sexo y comida en ese momento", recordó.

Durante al rodaje, como se ha asegurado que hicieron otros actores como Jim Carey en "The Truman Show" y Jared Leto en "Morbius", este último fingió ser una persona discapacidad durante la filmación de la película de Marvel.

"Se trata solo de vivir con sinceridad en circunstancias imaginadas, y ser realmente amable con la tripulación al mismo tiempo, y ser un ser humano normal, y poder dejarlo cuando lo necesite y permanecer en él cuando quiera", explicó.

"No, no creo que sepas qué es la actuación de método si lo llamas tonterías, o simplemente trabajaste con alguien que dice ser un actor de método que en realidad no está actuando de acuerdo con el método en absoluto", defendió Andrew, quien hace un par de meses anunció que se alejaría de la actuación para experimentar lo que era llevar a cabo una vida normal.