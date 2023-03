Estas son las consecuencias de Will Smith por golpear a Chris Rock

Will Smith aún padece las conseciencias de haber abofeteado a Chris Rock durante la transmisión en vivo de los Oscars.

Hace casi un año, el actor de "Soy leyenda" y "En busca de la felicidad" enfureció por un comentario realizado hacia su esposa por parte del comediante y, sin importarle estar en plena transmisión del premio Oscar, se levantó de su asiento para protagonizar uno de los momentos más incómodos en la historia de la ceremonia.

Mientras Rock sigue con su rutina, Smith aparece caminando rápidamente hacia él y le suelta un puñetazo que es visto en vivo por millones de personas alrededor del mundo.

Por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril pasado, Will Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual, relacionada con el Oscar. No queda claro si eso también impacta en posibles nominaciones.

"Acepto y respeto la decisión de la Academia", dijo Smith al saber la determinación. Poco antes renunció a la academia, calificando sus propias acciones de dolorosas e inexcusables.

Su popularidad bajó abruptamente

Según una encuesta realizada por Q Scores para Variety, Smith bajó 15 puntos en popularidad positivas tras el incidente.

En enero contaba con un 39% de opinión favorable, al parejo de Tom Cruise y por encima de Dwayne Johnson y Keanu Reeves. Para julio había caído al 26%.

Su esposa, Jada Pinkett, también recibió el impacto, pues si en enero de 2022 sólo el 13% de los encuestados tenía opinión favorable sobre ella, medio año después había descendido al 6%.

En octubre, esperando hacer ruido con su filme Emancipación que estrenó en Apple TV, organizó una proyección privada a la que acudieron entre otros la cantante Rihanna, el comediante Dave Chappelle y el cineasta Tyler Perry.

No fue tomado en cuenta para el Oscar





Ofreció una entrevista televisiva explicando que esa noche todo su pasado llegó a su mente y por eso explotó. Y también aceptó que por el incidente, la gente pensaría en boicotear el filme y no verla. Al final la cinta no fue considerada al Oscar.

Netflix detuvo la preproducción de Fast and loose, donde interpretaría a un hombre con amnesia que descubre llevaba doble vida. Antes de ello el director original había renunciado para tomar las riendas de otro filme. Se desconoce aún si será retomado el proyecto.

"Bright 2" fue cancelada un mes después del incidente.