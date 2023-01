¿Donde y cuando ver los Globos de Oro?

En años anteriores TNT era el canal encargado de transmitirlo, pero esta vez no está en su programación.

La 80 entrega de los premios Globos de Oro está cada vez más cerca. El evento que reconoce a lo mejor del cine y la televisión se ha vuelto, por tradición, la antesala de los premios Oscar por lo que la expectativa por saber quiénes serán los ganadores es algo que emociona tanto a los creadores de cine y series como a los espectadores que eligen durante cada año sus producciones favoritas.

Este año la ceremonia de estos premios, que son entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), regresa a la televisión después de una época caótica entre la pandemia y las acusaciones que la HFPA recibió en 2021 sobre la falta de inclusión en sus votantes, donde no había ningún miembro negro, y algunos otros señalamientos de falta de transparencia.

Dentro de las películas más destacadas "Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin") ha sido una de las más aplaudidas con ocho nominaciones, incluyendo mejor película comedia o musical y mejor director para Martin McDonagh.

La cinta, protagonizada por Colin Farrel y Brendan Gleeson, compite junto a "Babylon", de Damien Chazelle; "Todo en todas partes al mismo tiempo" ("Everything Everywhere All at Once"); "Glass Onion: Un misterio de Knives Out" y "Triangle of sadness".

Contrario a lo que sucedió el año pasado, cuando debido a la controversia social los premios se hicieron de manera privada, sin la presencia de famosos ni transmisión en televisión, este 2023 sí recibirá la presencia de personalidades como Jenna Ortega, quien está nominada por su participación en la serie de Netflix "Merlina" y Salma Hayek, quien será presentadora al igual que Quentin Tarantino.

En la ceremonia también habrá números musicales como el de la pianista Chloe Flower.

¿Dónde y cuándo ver los Globos de Oro 2023?

El evento internacional se llevará a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles la noche del martes 10 de enero a las 20:00 horas, de Los Ángeles.

La transmisión regresó a la cadena de televisión NBC por lo que en México podrá verse a través de tv de paga en el canal E! Entertainment a partir de las 17:00 horas durante una transmisión en vivo desde la alfombra roja, mientras que la ceremonia, dos horas después también será retransmitida en este canal a las 19:00 horas.

En Estados Unidos también podrá ser visto en directo a través de la plataforma Peacock.