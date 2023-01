Estos son los nominados a los Premios Oscar 2023

Dan a conocer los nominados a la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

El mexicano Guillermo del Toro está en la lista de nominado por su versión de “Pinocho”, que contendrá por mejor película de animación.

Los filmes "Turning Red" de Domee Shi, “Puss In Boots: The Last Wish” de Joel Crawford, “Marcel the Shell with Shoes On” de Dean Fleischer Camp y “The sea Beast” de Chris Williams completan esta categoría.

Lista de nominados