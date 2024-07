Revela Joe Manganiello por qué se divorció de Sofía Vergara

El actor negó que formar una familia fuera el motivo principal de su separación.

Joe Manganiello desmintió la versión que Sofía Vergara dio acerca del fin de su matrimonio donde aseguró que su relación había terminado debido a que no estaban de acuerdo sobre tener hijos.

Joe ha dado su versión y en una entrevista con Men´s Journal aseguró que las cosas no fueron así: "Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio” , mencionó el actor de 47 años.

El protagonista de ‘Magic Mike’ añadió que durante su primer mes de noviazgo valoraron la situación: “Tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: 'Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Sólo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien'” , relató.

Además, Joe Manganiello enfatizó en que el fin de una relación puede ser consecuencia de un distanciamiento gradual: “No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa" , puntualizó.

En cuanto a las noticias que circulan sobre el fin de su matrimonio, negó que éstas reflejaran su personalidad: “Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: ‘Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy’. Yo nunca fui así” , comentó.

En julio de 2023 anunciaron su divorcio por “diferencias irreconciliables”, y en enero de este año la actriz había revelado que el deseo de Manganiello de tener un hijo habría sido el principal motivo.

La actriz de ‘Modern Family’, afirmó hace unos meses que dudaba en convertirse en madre a su edad: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor” , comentó Vergara para el periódico El País.