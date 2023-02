Los villanos más recordados de Jason Momoa

Este viernes fue lanzado el tráiler de 'Fast & Furious 10' en el que muestra escenas espectaculares de acción, en los que resalta la aparición del actor Jason Momoa como el villano.

No es la primera vez que el conocido actor hawaiano le ha dado vida a villanos.

Momoa ha ganado fama por su interpretación de personajes como Khal Drogo en la serie de televisión "Juego de Tronos" y Aquaman en la franquicia de películas de DC Comics. Sin embargo, también ha interpretado a villanos en algunas películas y series de televisión.

Una de sus interpretaciones más notables como villano fue en la película "Conan el Bárbaro" de 2011, donde interpretó a Khalar Zym, un guerrero despiadado que busca vengarse de Conan. Momoa también interpretó a Spyder en la película "Once Upon a Time in Venice" de 2017, un gangster que se envuelve en una serie de conflictos con el personaje principal.

Además de estos papeles, Momoa ha interpretado a villanos en otras películas y series de televisión, demostrando su versatilidad como actor y su habilidad para interpretar personajes complejos y desafiantes.

En resumen, Jason Momoa ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, y ha interpretado a una amplia variedad de personajes, incluyendo algunos papeles de villanos.

Con su presencia impactante y su carisma en pantalla, se espera que Momoa continúe interpretando papeles interesantes y desafiantes en el futuro.