Osvaldo Sánchez, el sonorense en el mundo de 'Pedro Páramo'

El actor radicado en Hermosillo forma parte de la nueva película de Netflix dirigida por Rodrigo Prieto

Osvaldo Sánchez se introduce de lleno en el mundo de Juan Rulfo como parte del elenco de la película "Pedro Páramo" que ya está disponible en la plataforma Netflix.

El actor radicado en Hermosillo contó en exclusiva para e Media sobre lo que significa para él formar parte de la adaptación cinematográfica de la famosa obra literaria, sobretodo por interpretar el papel de 'Florencio'.

" Tuve la fortuna de interpretar a Florencio, ser parte del sueño de Susana San Juan, el recuerdo de su gran amor. Para mí en la novela de Rulfo uno de los pasajes que más me gustaba, pues sentía que había algo condensado de tesis y poesía de Rulfo en eso (...) fue la de Susana San Juan en su lecho de muerte soñando con su amor, Florencio. Tal vez un amigo imaginario según algunos ”, platicó Osvaldo para e Media.

" Creo que tengo más de treinta años leyendo el libro, tal vez unas cinco veces antes de saber que participaría en la película, y después tal vez la leí otras cinco. Lo fascinante que cada lectura que hacía me llevaba a pasajes nuevos, veía cada vez nuevas cosas como si se manifestara una nueva obra frente a mis ojos. Considero que es una obra que está viva, sigue en movimiento. Esa es una de las grandezas de esta magnánima obra ".

Fue como un 'regalo' de Año Nuevo

El actor de películas como "Correr para Vivir" contó que fue el año pasado que hizo casting con BM para uno de los papeles secundarios de la película, y tras recibir el call-back, esperó por meses la respuesta definitiva.

" De alguna manera me emocioné mucho pensando que estaba muy cerca del papel. Después pasaron los días y no tenía respuesta. Pasaron meses y nada, después en una fogata en Año Nuevo en un rancho, viendo el fuego se vino una visión: 'vas a estar en esa película, no se de qué pero vas a estar'. Y tres meses después me llaman y me dicen que abrieron un personaje misterioso que no estaba en el guión pero sí en la novela. Y lo demás es historia".

Para Osvaldo significa un gran salto en su carrera participar en esta cinta que es dirigida por el nominado al Óscar, Rodrigo Prieto y producida por Stacey Persky.

" Es una de las películas más caras en la historia del cine mexicano al parecer. Stacey Persky tiene la idea de llevar nuevamente esta gran novela mexicana a la pantalla grande conociendo el reto que implicaba. Y Rodrigo Prieto acepta también este gran reto a parte de ser su ópera prima como director, con una gran trayectoria en la cinematográfica mundial como fotógrafo y de la mano de Netflix para llevar a cabo esta gran hazaña ", contó.

" Este estreno se suma a varias cosas que han sido muy importantes en mi carrera este año, como el estreno de 'Correr para vivir' donde tuve el papel antagónico y que ahora está en Amazon Prime y que estuvo en más de 500 salas en el país, ganando mejor película extranjera en el Festival de Cine Latino en Nueva York, y ahora estoy rodando en Cd. Juárez como protagonista de una gran historia dirigida por David Pablos y que pronto podré dar más información ".

Y reflexionó que lo que ha logrado con su carrera hasta ahora no sólo es resutlado de su esfuerzo, sino la consecuencia de algo que va más allá de sí mismo.

" Es solo permitir que suceda lo que sea necesario. Es como el arte de actuar, habitar el set o el escenario. No es algo que decidas a priori y solo lo repitas. Es algo que permites que suceda. Ahí es donde se revela lo que necesitaba ser revelado. Permitir que lo inimaginable suceda siempre. Ahí está nuestra verdadera morada. Siento una gran bendición poder estar compartiendo vida por medio de este maravilloso arte colectivo como es el cine ", agregó.

" Estamos filmando una gran película donde soy un trailero que saldrá para el próximo año. Estoy por grabar dos o tres películas más. Y aún faltan algunas por salir de las que grabé después de la pandemia. Muy agradecido con el Universo por todo este movimiento ", finalizó.

“Pedro Páramo” de Netflix tiene en su elenco a Tenoch Huerta, Manuel García-Rulfo, Ilse Salas, y Dolores Heredia, por mencionar algunos.