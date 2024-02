SAG Awards 2024: 'Oppenheimer' y 'The Bear' son reconocidos por actores

La 30ª entrega de los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) tuvo a la película 'Oppenheimer' y la serie 'The Bear' como las grandes triunfadoras de la noche, cada una obteniendo tres codiciados galardones.

La ciudad de Los Ángeles fue testigo de una velada cargada de emociones y reconocimientos durante la 30ª entrega de los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) en el Shrine Auditorium and Expo Hall. La industria del entretenimiento estadounidense, aún resonando con los ecos de la huelga actoral del año pasado, se unió para celebrar los logros destacados en el mundo del cine y la televisión.

La película 'Oppenheimer' y la serie 'The Bear' emergieron como las grandes triunfadoras de la noche, cada una obteniendo tres codiciados galardones. Mientras el elenco de 'Oppenheimer' se alzaba con el premio al Mejor Reparto, figuras destacadas como Kenneth Branagh, Cillian Murphy y Robert Downey Jr. recibieron reconocimientos individuales en distintas categorías.

Durante su discurso de aceptación, Branagh recordó los momentos de solidaridad vividos durante la huelga, destacando el liderazgo de Murphy y el compromiso de todo el equipo.

"Ha sido un año difícil para todos nosotros, tanto para los que estamos en esta sala como para los que no" , expresó Branagh, subrayando la importancia de la unidad y la solidaridad en la industria.

#Oppenheimer wins Cast in a Motion Picture at the #SAGAwards pic.twitter.com/7T7WXXd4v7 — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2024

Por su parte, la serie 'The Bear' brilló en la categoría televisiva, cosechando premios como Mejor Ensamble en una Serie de Comedia, Mejor Actor (Jeremy Allen White) y Mejor Actriz (Ayo Edebiri), consolidando su posición como una de las producciones más destacadas del año.

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal añadió un toque de humor al evento al recoger su premio como Mejor Actor de Serie Dramática por su papel en 'The Last of Us', admitiendo estar "pasado de copas" durante su discurso, lo que arrancó risas entre los presentes.

El evento también honró la memoria de los miembros del sindicato fallecidos en el último año, incluyendo al destacado actor mexicano Adán Canto, conocido por su trabajo en 'X-Men'.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche llegó con el reconocimiento a la legendaria actriz Barbra Streisand, quien recibió el premio SAG Life Achievement por su excepcional trayectoria en la industria del entretenimiento. Streisand, en un discurso conmovedor, recordó sus inicios y el apoyo que recibió de figuras clave en su carrera, compartiendo su sueño de un mundo sin prejuicios.