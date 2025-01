'Cónclave' y 'Emilia Pérez' lideran nominaciones de los Premios BAFTA 2025

La ceremonia se llevará a cabo el 16 de febrero.

Las películas 'Cónclave' y 'Emilia Pérez' lideran las nominaciones a los Premios BAFTA, con 12 y 11 menciones, respectivamente, consolidándose como los grandes favoritos de la edición 2025 de los prestigiosos galardones del cine británico.

Dirigida por Edward Berger, 'Cónclave' se posiciona como una de las grandes apuestas del año con nominaciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor para Ralph Fiennes. Este thriller papal desentraña los complejos juegos de poder en el Vaticano durante la elección de un nuevo Papa, reafirmando el talento de Berger, quien ya ganó un BAFTA en 2023 por 'Sin Novedad en el Frente'.

Por su parte, Emilia Pérez, el aclamado musical de Jacques Audiard, ha sido nominado en Mejor Película, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Dirección, mientras que Karla Sofía Gascón compite por el premio a Mejor Actriz. Además, Selena Gomez y Zoe Saldaña suman fuerza al proyecto con sus nominaciones a Mejor Actriz de Reparto.

Entre otras cintas destacadas está 'The Brutalist', de Brady Corbet, con nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Adrien Brody, quien interpreta a un arquitecto judío húngaro que reconstruye su vida tras la Shoah.

'Anora', de Sean Baker, obtuvo siete menciones, entre ellas Mejor Dirección y Mejor Actriz para Mikey Madison, por su interpretación. Por otra parte, 'Wicked', adaptación del musical de Broadway, también ha sido reconocida con siete nominaciones en categorías como Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peinado, Sonido, Efectos Especiales, Mejor Actriz para Cynthia Erivo y Mejor Actriz de Reparto para Ariana Grande.

La categoría de Mejor Dirección sorprende este año con la presencia de Coralie Fargeat, única mujer nominada, gracias a 'La Sustancia', protagonizada por Demi Moore, quien también compite por el premio a Mejor Actriz.

Una vez más, los BAFTA exluyeron a Denzel Washington, esta vez por su actuación como actor de reparto en 'Gladiator II'. A pesar de ser dos veces ganador del Óscar, el actor nunca ha logrado una nominación a estos premios británicos, según The Wrap.

La ceremonia, presentada por David Tenant, se llevará a cabo el domingo 16 de febrero y se transmitirá por BritBox en Estados Unidos y Canadá.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS:

Mejor Director

'Anora' / Sean Baker

'The Brutalist' / Brady Corbet

'Cónclave' / Edward Berger

'Duna: Parte Dos' / Denis Villeneuve

'Emilia Pérez' / Jacques Audiard

'La Sustancia' / Coralie Fargeat

Mejor Actriz

Cynthia Erivo / 'Wicked'

Karla Sofía Gascón / 'Emilia Pérez'

Marianne Jean-Baptiste / 'Hard Truths'

Mikey Madison / 'Anora'

Demi Moore / 'La Sustancia'

Saoirse Ronan / 'The Outrun'

Actor Principal

Adrien Brody / 'The Brutalist'

Timothée Chalamet / 'A Complete Unknown'

Colman Domingo / 'Sing Sing'

Ralph Fiennes / 'Cónclave'

Hugh Grant / 'Hereje'

Sebastian Stan / 'El Aprendiz'

Actriz de Reparto

Selena Gomez / 'Emilia Pérez'

Ariana Grande / 'Wicked'

Felicity Jones / 'The Brutalist'

Jamie Lee Curtis / 'The Last Showgirl'

Isabella Rossellini / 'Cónclave'

Zoe Saldaña / 'Emilia Pérez'

Actor de Reparto

Yuri Aleksándrovich Borísov / 'Anora'

Kieran Culkin / 'A Real Pain'

Clarence Maclin / 'Sing Sing'

Edward Norton / 'A Complete Unknown'

Guy Pearce / 'The Brutalist'

Jeremy Strong / 'El Aprendiz'

Debut excepcional de un escritor, director o productor británico

Hoard / Luna Carmoon (Directora, Escritora)

Kneecap / Rich Peppiatt (Director, Escritor)

Monkey Man / Dev Patel (Director)

Santosh / Sandhya Suri (Directora, Escritora), James Bowsher (Productor), Balthazar de Ganay (Productor)

Sister Midnight / Karan Kandhari (Director, Escritor)

Guion original

'Anora' / Sean Baker

'The Brutalist' / Brady Corbet y Mona Fastvold

'Kneecap' / Rich Peppiatt, Historia de Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

'A Real Pain' / Jesse Eisenberg

'La Sustancia' / Coralie Fargeat

Guion adaptado

'A Complete Unknown' / James Mangold y Jay Cocks

'Cónclave' / Peter Straughan

'Emilia Pérez' / Jacques Audiard

'Nickel Boys' / RaMell Ross y Joslyn Barnes

'Sing Sing' / Clint Bentley, Greg Kwedar, Historia de Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence 'Divine Eye' Maclin, John 'Divine G' Whitfield

Película de no habla inglesa

'All We Imagine as Light' / Payal Kapadia, Thomas Hakim

'Emilia Pérez' / Jacques Audiard, TBD

'Ainda Estou Aqui' / Walter Salles, TBD

'Kneecap' / Rich Peppiatt, Trevor Birney

'The Seed of the Sacred Fig' / Mohammad Rasoulof, Amin Sadraei