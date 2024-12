Muere Scott L. Schwartz, actor de la película 'Ocean's Eleven'

El actor murió a los 65 años por una insuficiencia cardíaca congestiva

El actor Scott L. Schwartz, conocido por su participación en la saga de Ocean's Eleven, murió el 26 de noviembre a los 65 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva.

La noticia fue confirmada por su esposa, Misty Schwartz, quien detalló que su esposo perdió la vida en su hogar en Covington, Luisiana.

"Scott será recordado no solo por su trabajo en el cine, sino también por su personalidad cálida y generosa. Era un hombre lleno de vida, siempre alegre, cariñoso y amante de los viajes y la buena comida", expresó Misty al medio The Hollywood Reporter.

Nacido el 16 de marzo de 1959 en Filadelfia, Schwartz comenzó su carrera como luchador profesional bajo los nombres de "The Israeli Commando" y "Giant David", antes de mudarse a Hollywood, donde alcanzó gran notoriedad como especialista y actor.

Schwartz alcanzó gran notoriedad por su papel de Bruiser en la exitosa saga Ocean's Eleven (2001), donde interpretaba a un villano que intentaba intimidar a Danny Ocean. Repitió su participación en Ocean's 12 (2004) y Ocean's 13 (2007).

El actor George Clooney rindió homenaje a su compañero de reparto, recordando la gentileza de Schwartz tanto en el set como en su vida diaria.

"Era una persona de alma gentil. Lo extrañaremos profundamente", expresó Clooney.

A lo largo de su carrera, Schwartz también participó en series de televisión como Star Trek: Deep Space Nine, Martial Law, Angel, Nash Bridges, Castle y Buffy, La Cazavampiros. Además, tuvo papeles en películas como Fun with Dick and Jane, Starsky & Hutch y The Scorpion King.

Más allá de su carrera en la pantalla y el ring, Scott L. Schwartz se destacó por su trabajo altruista. Recibió el premio Glass Slipper Award por su dedicación a los niños en hospitales y a lo largo de su vida apoyó diversas causas benéficas.