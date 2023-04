Catalogan a Megan Fox como una actriz con mala higiene

A pesar de que la actriz fue un ícono sexual en Hollywood, su fama ha trascendido por tener muy mala higiene y no ocultarlo.

Megan Fox saltó a la fama por su participación en Transformers. La escena de la actriz levantando el cofre de un vehículo dejando al descubierto su vientre plano y su esbelta figura fue el momento que la catapultó como uno de los íconos más sexies del cine.

Pero Megan Fox no es solo una cara bonita y ha estado envuelta en escándalos más de una vez. Además, la actriz y modelo se ha hecho conocida en el ambiente artístico por sus malos hábitos de higiene que dejaron boquiabiertos a más de uno.

Megan Fox en el set de Transformers. (Foto: Redes / EXPRESO)

Megan Fox y su falta de higiene

Algunos famosos son conocidos por sus obsesiones y manías que salen a la luz a la hora de pedir requisitos cuando están en el set de grabación o van a una presentación. Pero otras celebridades quedan en la memoria de todos porque trascienden sus malos hábitos de higiene. En este segundo grupo está Megan Fox.

La protagonista de la saga Transformers es conocida en el ambiente artístico por no tirar la cisterna después de ir al baño sin importar cual haya sido el resultado de sus necesidades. Por lo tanto, muchos se han llevado una desagradable sorpresa al intentar utilizar el baño después de Megan Fox.

Otros famosos con malos hábitos

Brad Pitt es uno de los famosos conocidos por no ducharse. Aseguran que en una oportunidad pasó semanas sin bañarse y solamente usó toallas húmedas. Olivia Wilde se come las uñas. Por su parte, a Orlando Bloom no le gusta lavar su ropa. Su estrategia es usar varias veces la misma prenda y después tirarla.

En tanto, Robert Pattinson tiene la fea costumbre de no lavarse el cabello. El protagonista de la saga "Crepúsculo" comenzó con esta costumbre hace años. Ha llegado a estar incluso hasta seis semanas lavarse el pelo.