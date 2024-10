Martin Scorsese niega que vaya a retirarse "en un futuro cercano"

El cineasta también desmintió los rumores de cancelación de sus películas de Jesucristo y Frank Sinatra.

Como pocas veces lo ha hecho, Martin Scorsese se vio obligado a desmentir los rumores en torno a su carrera, ya que algunos medios especularon que estaría planeando retirarse.

Todo esto después de que se pospusieran las películas en las que trabajaba, como una cinta biográfica de Jesucristo y otra más sobre Frank Sinatra.

Pero el director de "El lobo de Wallstreet" y "Taxi Driver" dejó en claro que no hay planes de retiro en un futuro cercano.

Fue en una conferencia de prensa en el Museo de Cine de Turín, Italia, donde Scorsese dijo que todavía tiene muchos proyectos en mente para los próximos años.

"No me estoy despidiendo del cine en absoluto. Todavía tengo más películas por hacer y espero que Dios me dé la fuerza para hacerlas", informó The Hollywood Reporter.

El cineasta recibió el premio Stella della Mole del Museo de Cine por su trayectoria artística.

Hasta el momento se desconoce cuándo se retomará la producción de las películas sobre Jesucristo y Frank Sinatra.