Mark Ruffalo recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Uno de los actores más reconocidos del mundo de Marvel, Mark Ruffalo, recibió este jueves por la mañana su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual será la número 2,772 en el famoso monumento, según un comunicado de prensa emitido por el Paseo de la Fama.

El actor fue inmortalizado en Hollywood Boulevard con la ayuda de Jennifer Garner, quien fue su coprotagonista en el filme 'Como si tuviera 30'; cuando la actriz subió al podio, ella y Ruffalo se rieron mientras hacían parte del baile del característico baile de 'Thriller', una manera de recordar aquella escena de su comedia romántica.

" Me pregunto si mis colegas Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Keira Knightley... si estarían de acuerdo en que Mark le debe este éxito de comedia romántica al cabello desaliñado, la linda camisa suelta y suelta, las cuales se convirtieron en la norma para los chicos lindos en todas partes durante los siguientes 20 años ", dijo.

" Me pregunto si estas estimadas damas disfrutaron la ansiedad de Mark tanto como yo ", continuó, "me pregunto si intentó abandonar sus películas como lo hizo con la nuestra después del primer ensayo del baile de 'Thriller', donde Mark pasó de estar un poco sorprendido de que tuviéramos que hacer esto a estar inquieto, a estar en un silencio sepulcral y a 'Hermano, esto no es para mí'. Te permites ser plenamente conocido por tus colegas, por el público, por el mundo ", expresó.

La actriz resaltó el gran honor que es trabajar con un artista de su calibre y la alegría que le da saber que el gran trabajo que ha realizado ha rendido frutos.

“ El verdadero éxito está en lo emocionados y encantados que están tus colegas de tener la oportunidad de animarte y celebrarte. Cada vez que se pronuncia tu nombre, Hollywood respira profundamente colectivamente y dice: 'Está bien, ha sucedido lo bueno y correcto' ", finalizó.

David Fincher, quien dirigió a Ruffalo en 'Zodiac' de 2007, también asistió al evento, al igual que el actor Timothy McNeil, quien leyó un discurso de Laura Dern ya que ella no asistió por motivos personales; también estuvo presente el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, así como los actores Barry Keoghan, Lili Reinharty y el director de la primera cinta de 'Los Vengadores', Joss Whedon.