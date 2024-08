Confirman tercera película de "Mamma-Mia"

The Hollywood Reporter confirmó que habrá una nueva secuela de la famosa película musical

Después de años de especulaciones finalmente es un hecho: "Mamma Mia" tendrá una tercera película.

Aunque algunos miembros del elenco como Meryl Streep habían insinuado en entrevistas que era "inminente" una nueva secuela, ahora es Christine Branski quien confirmó la noticia a través de The Hollywood Reporter.

" Estuve en Londres con [la productora] Judy Kramer en nuestro bar favorito, ella está planeando 'Mamma Mia 3'. Me dio la trama narrativa de cómo sucederá. ¡Eso es todo lo que puedo decir! Pero, no es como, "¡Oh, ojalá pudiera suceder!" Judy Kramer hace que las cosas sucedan. Hizo que sucediera la segunda, y fue un éxito fenomenal. No me sorprendería que Judy Kramer pudiera reunir a todos ", reveló Christine al medio estadounidense.

La actriz que interpertó a Tanya Chisham-Leigh en "Mamma-Mia" y "Mamma-Mia: Here we go again" dijo que parte del encanto de esta franquicia musical fue el ambiente feliz y lleno de alegría que contagia al público a diferencia de otras producciones.

" Es el tipo de película que hace feliz a la gente. Al ver cuánta gente se presenta a los actos de campaña demócratas ahora, hay muchas sonrisas, muchas risas. La gente se siente atraída por la felicidad y la alegría, no por el pesimismo y la desilusión. Mamma Mia hizo felices a millones de personas en todo el mundo ", reflexionó.

" ¿Es un poco tonta, un poco exagerada? Eso es parte de su encanto. Cuando estoy en Europa, no puedo decirte cuántas niñas quieren ser fotografiadas con Tanya. Me preocupa un poco que Tanya sea su personaje favorito. Pero, bueno, siempre nos atrae ese tipo de mujeres vivaces y sexys ".

"Mamma-Mia" sigue la historia de Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) y su madre Donna (Meryl Streep) quienes viven tranquilas y felices como administradoras de un hotel en una pequeña isla griega. Cuando Sophie está a punto de casarse con Sky (Dominic Cooper), ella invita a su boda a tres hombres con la esperanza de descubrir quién de ellos es su padre biológico.

Tanto el musical de Broadway como las películas de "Mamma-Mia" se basan en las canciones del grupo musical ABBA.