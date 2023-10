Lisa Kudrow adoptaría al perrito de Matthew Perry

Lisa Kudrow admite estar devastada tras la muerte de Matthew Perry y busca adoptar a su perrito: Alfred.

Ninguno de los cinco coprotagonistas de 'Friends' se ha pronunciado públicamente acerca de la muerte de Matthew Perry, quien diera vida a Chandler Bing a lo largo de las 10 temporadas que duro la serie, sin embargo, una fuente cercana a Lisa Kudrow, que interpretaba a Phoebe Buffay, asegura que la actriz está desconcertada por la muerte de su amigo, además de que está considerando en adoptar a Alfred, el perrito del actor, que lo acompañó en sus últimos tres años de vida.

Desde que se dio a conocer el deceso del actor de 54 años, tras ser encontrado sin signos vitales en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, unas de las reacciones más esperados, sin duda, es la de sus compañeros de reparto de 'Friends', con los que trabajó a lo largo de 10 años consecutivos, ya que el programa se grabó de manera ininterrumpida de 1994 a 2004.

Ninguno ha lanzado un comunicado sobre el fallecimiento

Sin embargo, 'Daily Mail' acaba de publicar una historia en la que informa que una fuente cercana a Kudrow, de 60 años, asegura que la actriz no ha podido asimilar la noticia de la muerte de Perry, además de que se encuentra muy molesta de que la prensa esté sugiriendo que una de las posibles causas de la muerte del actor haya sido el consumo exceso de alguna sustancia ilícita, pues si bien, desde hace años el propio Matthew reconoció su adicción a las drogas y el alcohol, lleva años rehabilitándose.

"Aunque nadie quiere creer que fue medicación, prescrita o no, por supuesto que es un pensamiento en sus mentes", dijo la fuente al medio británico. "Esto no parece real ni justo para ella ni para ninguno de los miembros de la pandilla", dijo, refiriéndose a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBLanc.

"Porque Matthew finalmente estaba en paz consigo mismo y estaba teniendo el mejor año de su vida desde el lanzamiento de su libro hace casi exactamente un año. Estaba disfrutando de la vida" , ahondó el supuesto amigo de Kudrow, quien además dijo que la actriz ya está considerando hacerse cargo de Alfred, el perrito de Perry, el que adoptó hace tres años.

La fuente aseguró que los cinco actores acudirán al funeral del actor:

"Lisa y el elenco asistirán a sus servicios. Lisa también está pensando en acoger a su querido perro Alfred", destacó.

La primera vez que Perry hizo una publicación de Alfred fue el 12 de diciembre de 2020, cuando compartió un video donde se puede ver al cachorro alimentándose de una tasa con la frase grababa "Could this be anymore Chandler?" , una de las frases clásicas del programa de televisión.