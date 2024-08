¿Reconciliación? Captan a JLo llegando a casa de Ben Affleck

La pareja atraviesa una fuerte crisis matrimonial y, según los rumores, estarían divorciándose

En medio de rumores de una inminente separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, parece que la pareja volvió a reunirse.

En redes sociales circula un video en el que se ve a la cantante llegar a casa del actor en Brentwood, California, poco después de haber pasado tiempo con su hijastro Ben, de 12 años.

Algunas fuentes cercanas a People resaltaron que JLo es muy cercana a los hijos de su ex pareja.

" El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos ", afirma la fuente.

" Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad ".

Esto avivó las especulaciones de una posible reconciliación entre ambos, ya que este 15 de agosto Ben Affleck cumple 52 años de edad. Cabe recordar que Jennifer cumplió años el 24 de julio, pero no recibió una felicitación de su aún esposo.

De acuerdo a Page Six, se espera que la pareja anuncie su separación a finales de verano.