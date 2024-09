Karla Souza se sincera y habla del duelo tras el fallecimiento de su hermano

La actriz compartió en la alfombra roja de su más reciente película cómo vive su proceso tras la partida de Adrián Olivares.

Karla Souza se sinceró sobre el duelo que atraviesa por la pérdida de su hermano Adrián Olivares, quien falleció el pasado 8 de julio por la enfermedad de Crohn.

Fue en la alfombra roja de su nueva película 'Technoboys' que la actriz decidió dedicar este nuevo proyecto a la memoria de su hermano y se sinceró sobre cómo vive su proceso.

“ Para mí, esta película se la dedico 100 por ciento a él. Sé que está aquí conmigo y estoy… justo les decía que, aunque nos ven con maquillaje y con vestido, estoy viviendo el duelo de mi hermano. Estoy triste, estoy agotada, pero estoy aquí para celebrar el trabajo que hicimos ”, dijo Karla a los medios.

La actriz recalcó que está bien llevar su luto ante esta situación y que, pese a que lo extraña mucho, él siempre estará con ella.

“ Se vale no estar bien, se vale decir que uno no está bien. Estoy en ese proceso, pero lo extraño muchísimo y toda nuestra familia estamos sumamente tristes. Sabemos que va a vivir en el corazón de muchas personas ”, expresó.

Aprovechó también para agradecer a sus seguidores por todo el apoyo que ha recibido.

“ Le agradezco a todas las fans y a la gente que ha revivido. Se escuchó mundialmente que había fallecido y les agradecemos todo el amor que nos han dado. Nada, que descanse en paz mi hermano Piolín ”, dijo.

Karla comentó que esta película en particular siempre le recordará a su hermano, sobre todo por su reacción cuando le dijo que se lanzaría como cantante.