Julio César Cedillo: el actor duranguense que triunfa en Hollywood

Reconocido por papeles memorables en películas como Sicario y su trabajo con grandes figuras como Benicio del Toro, el actor Julio César Cedillo regresa a México con la serie El Gato de Prime Video, buscando más proyectos en su país natal.

A pesar de una trayectoria de más de tres décadas en Estados Unidos, Julio César Cedillo, nacido en Durango, México, ha sido una figura discreta en su país natal.

Con 54 años, el actor ha compartido escenas con grandes nombres de la industria como Benicio del Toro, Kevin Spacey y Tommy Lee Jones, consolidándose en papeles que, aunque breves, han sido memorables.

Uno de esos momentos destacados es en Sicario (2015), donde su personaje y su familia son asesinados por el de Del Toro, en una escena que marcó a los espectadores.

"No hay personajes pequeños, llevo 36 años siendo actor allá y me ha tocado estar en escenas de las que la gente no para de hablar", reflexiona Cedillo.

Conexión permanente con México

Aunque emigró a Estados Unidos a los cinco años, Cedillo nunca perdió sus vínculos con México. Oriundo de Durango y con familia en Chihuahua y Zacatecas, regresaba constantemente al país.

Fue esta conexión la que lo llevó a trabajar con Guillermo Arriaga en la aclamada película Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005), dirigida por Tommy Lee Jones y premiada en el Festival de Cannes.

Su trabajo en México también incluye una nominación al Ariel por su papel en A cielo abierto (2021), donde encarnó a un trailero con una participación breve pero crucial.

Superhéroe mexicano en Prime Video

Con el deseo de permanecer más tiempo laboralmente en México, Cedillo forma parte del elenco de la nueva serie El Gato, protagonizada por Diego Boneta y basada en el cómic El Gato Negro de Richard Domínguez.

La historia sigue a un joven que descubre que su padre fue un justiciero en los años 70. Cedillo comparte pantalla con figuras como Adriana Barraza, Dolores Heredia, Paulina Gaitán y Alfonso Dosal.

Aunque no puede revelar detalles de su personaje, asegura que la serie muestra una perspectiva diferente del superhéroe, comparándolo con Batman pero con raíces y contexto mexicanos.