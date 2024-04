Jonathan Majors no irá a prisión; tendrá que cumplir con curso de violencia

El actor fue arrestado en marzo de 2023 después de que su expareja lo acusara de haberla golpeado.

El caso por agresión y acoso que enfrentaba el actor Jonathan Majors ha llegado a su fin. La mañana de este lunes, un juez de Manhattan dictó sentencia a Majors, y aunque no irá a prisión, sí tendrá que cumplir con un curso sobre violencia doméstica.

De acuerdo con información publicada por la revista 'Variety', el actor de se presentó este lunes ante la corte, donde se le dictó una condena de 52 semanas en un programa presencial en Los Ángeles, esto luego de que en enero de este año fuera declarado culpable de violentar física y emocionalmente a su exnovia, Grace Jabbari.

Además, el juez destacó que Majors debe seguir adelante con la terapia psicológica que actualmente recibe y proporcionar un informe escrito sobre su progreso. También se impuso una orden de protección permanente a Jabbari, con la que se le prohíbe a Majors tener cualquier tipo de contacto con ella, de no respetarse podría terminar tras las rejas.

El sitio también explicó que la falta de antecedentes penales fue lo que libró al histrión de una pena de hasta un año tras las rejas, según explicó el juez encargado del caso.

"Sigue siendo un peligro": Grace Jabbari

A pesar de que Majors evitó reaccionar en público a su sentencia y se negó a dar cualquier tipo de declaración, quien sí habló fue Jabbari, y es que no solo admitió no estar satisfecha con el resultado, sino que afirmó que la falta de arrepentimiento de su ex y su conducta lo convierte en un peligro para las mujeres; incluso se dijo convencida de que volverá a atacar a alguien.

" No descansaré hasta que no sea un peligro. Se niega a reconocer la culpa y asumir la responsabilidad. Sigue siendo un peligro para todos los que lo rodean. He visto su ira y no tiene control sobre ella ”, afirmó.

El intérprete de Kang, el conquistador, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, fue arrestado en marzo de 2023 después de que su expareja lo acusara de haberla atacado en el asiento trasero de un auto. Majors negó las acusaciones, sin embargo fue despedido del estudio y algunos de los proyectos para los que ya había sido confirmado también se deslindaron de él.

El mes pasado, Jabbari volvió a presentar una demanda en contra de su expareja, ahora por agresión y difamación, esto luego de que el actor afirmara en una entrevista para la cadena ABC, que nunca puso sus manos sobe una mujer.