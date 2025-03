La pareja llevaba varios meses separada antes de que Baena, de 47 años, se quitara la vida el pasado 3 de enero.

A poco más de dos meses del fallecimiento del director y guionista Jeff Baena, nuevos detalles han salido a la luz sobre los últimos meses de su vida y su relación con la actriz Aubrey Plaza.

Según el informe de la autopsia divulgado recientemente, la pareja llevaba varios meses separada antes de que Baena, de 47 años, se quitara la vida el pasado 3 de enero.

El informe del médico forense, obtenido por People, reveló que Plaza y Baena habían estado separados desde septiembre de 2024.

En octubre, la actriz manifestó preocupación por la salud mental de su esposo luego de recibir “comentarios preocupantes” por parte de él. Esta situación la llevó a pedir a un amigo que verificara su bienestar. Posteriormente, Baena comenzó a asistir a terapia.

El día de su muerte, el director envió un mensaje a Plaza a las 10:36 AM. Pocos minutos después, uno de sus asistentes, encargado de pasear a sus perros, lo encontró sin vida y dio aviso a los servicios de emergencia.

Jeff Baena, Aubrey Plaza’s husband, dead at 47 pic.twitter.com/05MXpvkeZI — New York Post (@nypost) January 4, 2025

Aubrey Plaza, conocida por su trabajo en 'Parks and Recreation' y 'The White Lotus', también rindió un homenaje público a su esposo a mediados de febrero durante el especial del 50º aniversario de Saturday Night Live.

La actriz apareció brevemente para presentar la actuación de Miley Cyrus y Brittany Howard, vistiendo una camiseta teñida con la técnica de tie-dye, un tributo personal a Baena, quien solía confeccionar este tipo de prendas durante la pandemia.

Baena, nacido en Miami y con una destacada trayectoria en el cine independiente, dejó un legado como director y guionista con proyectos como Life After Beth, Joshy y The Little Hours. Su carrera también incluyó colaboraciones con figuras como Robert Zemeckis y David O. Russell.