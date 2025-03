Esta presentación será histórica tanto para la ExpoGan Sonora, que celebra su 40 aniversario, como para la ciudad de Hermosillo, al recibir a una agrupación de la talla de Chicago.

La legendaria banda estadounidense Chicago llegará a Hermosillo como parte de la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora 2025.

El concierto se llevará a cabo el domingo 11 de mayo a las 21:00 horas en las instalaciones de la feria.

Esta presentación será histórica tanto para la ExpoGan Sonora, que celebra su 40 aniversario, como para la ciudad de Hermosillo, al recibir a una agrupación de la talla de Chicago, reconocida a nivel mundial por su fusión de rock, jazz y pop, con éxitos como 'If You Leave Me Now', 'Hard to Say I'm Sorry' y 'You're the Inspiration'.

Los boletos ya están a la venta a través de Boletito.com, con precios que van desde los 500 hasta los 8 mil 800 pesos, más cargos por servicio. La distribución de localidades es la siguiente:

General de pie: $500

Bronce: $1,200

Plata: $1,600

Oro: $2,100

VIP: $2,500

Chicago VIP 2: $6,720

VIP 2: $6,720 Chicago VIP 1: $8,800

La ExpoGan Sonora 2025, que se realizará del 30 de abril al 25 de mayo, contará con un cartel de artistas nacionales e internacionales en diversos escenarios, como el Palenque, el Teatro del Pueblo y la Explanada de las Estrellas.

Entre las presentaciones confirmadas en este último se encuentran Napoleón y Majo Aguilar el 1 de mayo, Chicago el 11 de mayo e Intocable el 23 de mayo.

Los boletos para los diferentes eventos de la feria están disponibles en www.boletito.com. También pueden adquirirse en puntos de venta físicos en La Onda Latina y el Hotel Araiza, en Hermosillo.