Aclamado actor Jason Momoa celebra sus 43 años

Jason Momoa reconocido por series como "Game of Thrones" y películas como "Aquaman" celebra sus 43 años.

El carisma que rodea a Jason Momoa le ha permitido convertirse en uno de los actores más taquilleros y queridos del cine hollywoodense actual y a sus 43 años, que cumple este 1 de agosto, está más que dispuesto a seguir por el camino del éxito.

Joseph Jason Namakaeha Momoa nació en Honolulu, Hawái, el primero de agosto de 1979. Su carrera comenzó en la serie "Baywatch: Hawaii" donde dio vida a "Jason Ioane", un joven salvavidas que trabaja en las playas de la isla.

En esta serie, vimos a un jovencísimo Momoa, modelando el típico traje de baño rojo, característico de los personajes de la franquicia protagonizada por David Hasselhoff.

El romance entre Momoa y el mar no comenzó a partir de "Aquaman", sino con la serie de ciencia ficción "Stargate Atlantis", basada en la exploración de la ciudad perdida de Atlantis por un grupo de científicos. En esta serie, el actor interpretó a "Ronon Dex".

La fama internacional llegó a la vida del histrión hawaiano con la serie "Game of thrones", donde dio vida al guerrero "Khal Drogo". Si bien su aparición fue en solo 11 episodios, eso bastó para enamorar a los fans de la serie y al público en general, que comenzaron a aclamar la personalidad de Momoa.

Particiáción en series y películas

Tras la serie vinieron las películas "Conan the barbarian" (2011), "Bullet to the head" (2012) y otras cintas con menor éxito como "Debug" (2014), "Wolves" (2014), "Sugar Mountain" (2016), "Once upon a time in Venice" (2017) y "The Bad Batch" (2017).

Si bien sus proyectos anteriores no fueron bien vistos por la crítica, eso no le impidió ser seleccionado por el estudio Warner Bros. para interpretar a "Arthur Curry", mejor conocido como "Aquaman" en el Universo extendido de DC.

La primera participación de Momoa fue en la cinta "Batman vs Superman: Dawn of Justice" de 2016 y le siguieron "Justice League" en 2017 y la primer película en solitario del personaje, "Aquaman" de 2018.

A diferencia de las cintas anteriores, el público recibió con buenos ojos a este personaje que había sido muy desdeñado por las películas de acción; de hecho, solo "Wonder Woman" y "Aquaman" han sido los proyectos de DC que han dejado más ganancias en taquilla.

Recientemente, Jason Momoa participó en la cinta "Dune" (2021) y para el próximo año se espera el estreno de de "Aquaman and the lost kingdom", segunda cinta en solitario del "Rey de Atlantis", aunque la expectativa está más orientada en la participación de Amber Heart.

A poco más de medio año de que "Aquaman" llegue a los cines, Momoa está listo para continuar con sus proyectos en solitario que incluyen las facetas de director, productor y escritor.